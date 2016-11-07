В Уфе на проспекте Салавата Юлаева устраняют колеи на асфальте

Наталья КУЗНЕЦОВА

Движение будет ограничено до 27 ноября.

Фото: ufacity.info

На проспекте Салавата Юлаева в Уфе устранется колейность, сообщает пресс-служба администрации города. Специалисты фрезеруют поверхность дорожного полотна на тех участках, где образовалась колея.

В связи с этим по проспекту Салавата Юлаева введено частичное ограничение движения с 4 по 27 ноября в местах образования колеи по одной полосе движения в попутном направлении длиной захвата до 2 км.