7 октября, пятница
ФОТОФАКТ

В Уфе рядом с рекой появилась несанкционированная свалка

Кристина ДЕЙНЕКО // 07.10.2016
Недалеко от центра города ее организовали уфимцы.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Не далеко от центра Уфы (около нового Затонского моста) образовалась самая настоящая свалка. Причем, судя по отходам, жители ближайших домов организовали ее самостоятельно. В качестве мусора не только бытовые отходы, но и строительный материал. Полюбоваться на такой пейзаж может любой желающий, как со стороны улицы Чекалина, так и Нижней Делегатской. Кстати, совсем рядом течет река Белая.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ФОТОФАКТ

07.10.2016
Затонский мост открыли, но один дом так и не смогли снести
Дом № 12 на улице Чекалина огородили конструкцией.

07.10.2016
Фотофакт: Как открыли Затонский мост в Уфе
Мы наблюдали, как проходил запуск нового моста через реку Белая.

06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?


5-Я КОЛОНКА

Президент Федерации хоккея Республики Башкортостан Александр Николаев рассуждает о том, почему хоккей в регионе страдает.
Datsun
Honda
Renault
Lada
Nissan
Suzuki
VolksWagen
Другой вариант
Нет автомобиля
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"