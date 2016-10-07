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7 октября, пятница
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ФОТОФАКТ
В Уфе рядом с рекой появилась несанкционированная свалка// 07.10.2016
Недалеко от центра города ее организовали уфимцы.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Не далеко от центра Уфы (около нового Затонского моста) образовалась самая настоящая свалка. Причем, судя по отходам, жители ближайших домов организовали ее самостоятельно. В качестве мусора не только бытовые отходы, но и строительный материал. Полюбоваться на такой пейзаж может любой желающий, как со стороны улицы Чекалина, так и Нижней Делегатской. Кстати, совсем рядом течет река Белая.
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