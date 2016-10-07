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7 октября, пятница
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ФОТОФАКТ
Затонский мост открыли, но один дом так и не смогли снести// 07.10.2016
Дом № 12 на улице Чекалина огородили конструкцией.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Долгожданный Затонский мост сегодня был торжественно открыт и по нему пустили движение. Этот объект был, пожалуй, одним из самых обсуждаемых в СМИ и социальных сетях. Многие автолюбители надеются, что новый мост позволит избавиться от постоянных пробок в этой части Уфы. Напомним, что старый затонский мост был введен в строй аж в далеком 1971 году и давно уже не соотвествовал требованиям времени.
Однако строительство нового сопровождалось разного рода небольшими скандалами. Так городским властям после долгих переговоров пришлось заплатить более 50 миллионов рублей владельцу дома №16 на улице Чекалина. Этот дом мешал строительству подъездных путей к мосту, и властям пришлось пойти на такие расходы.
Однако дом №12 по улице Чекалина, который попал в санитарно-защитную зону автодороги, остался стоять на месте. Его обнесли ограждающей конструкцией, в этом можно убедиться, посмотрев на снимки. Это строение, конечно, мало подходит под определение дома.
Как сообщает издание «РБК – Башкортостан», хозяевам дома предлагали 7,5 миллионов рублей, однако они отказались. По их мнению, оценка занижена, и они ее будут оспаривать. Пойдет ли городская власть на очередные финансовые траты и предложит владельцам дома №12 большую компенсацию, или дом пока так и будет одиноко возвышаться на горе, покажет время и, видимо, судебные процессы.
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