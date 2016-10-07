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7 октября, пятница
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ФОТОФАКТ
Фотофакт: Как открыли Затонский мост в Уфе// 07.10.2016
Мы наблюдали, как проходил запуск нового моста через реку Белая.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня, 7 октября, в 10 часов утра в Уфе состоялось открытие нового Затонского моста. Этого момента ждали не только уфимцы, больше всего этого события ожидали жители пригорода. Несколько недель им приходилось ездить на работу через микрорайон Дема и стоять в пробках по 2 часа. Как прошло открытие - в нашем фоторепортаже.
Сначала по новой дороге проехала рабочая техника и ретро-автомобили.
На торжественном открытии присутствовали министр транспорта России Максим Соколов, глава республики Рустэм Хамитов и сити-менеджер Ирек Ялалов.
Весь кортеж первых лиц плавно следовал за ними по новому мосту.
Рабочие, которые все это время трудились над новой дорогой, тоже приехали на открытие.
Рустэм Хамитов, Максим Соколов и Ирек Ялалов выразили благодарность рабочим.
Свита министра, мэра и главы стояла рядом для безопасности чиновников.
После официальной части делегация прошлась по новому мосту, обсуждая дальнейшие работы по его освещению.
Старый Затонский мост нуждается в реконструкции, глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что пока его закрывать не будут.
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