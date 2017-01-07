В Уфе автомобили «Скорой» застревают в снежных заносах

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Пользователи социальных сетей размещают фото застрявших неотложек и ругают коммунальные службы

Фото: группы БашДТП, Павел Степанов

В группе «БашДТП» пользователи социальных сетей размещают фото и видео, застрявших в снегу на уфимских улицах автомобилей «Скорой помощи». На видео видно, как машина застряла на улице Бессонова и ее e;t полчаса пытаются вытолкнуть из снежного плена.

Люди в комментариях пишут, что в этой ситуации виноваты прежде всего коммунальные службы города. Кто – то пишет, что надо обращаться в суд, фотографировать, снимать видео, прилагать к жалобе и вперёд отстаивать свои права. Некоторые из пользователей предлагают самим взять в руки лопаты, как это сделали жители одного из микрорайонов Демы.

Но большинство считает, что городские службы оказались совсем не готовы к такому обильному снегопаду в новогодние праздники.