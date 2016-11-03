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3 ноября, четверг
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ФОТОФАКТ
Судебные приставы Уфы приняли присягу// 03.11.2016
Торжественное мероприятие прошло в дни празднования 151-й годовщины со дня образования института судебных приставов.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Сегодня, 3 ноября, в Уфе 96 молодых судебных приставов приняли присягу и стали официально сотрудниками управления ФССП по Башкирии. Также сегодня были награждены благодарственными письмами родители приставов, чья работа была замечена руководством. Самых ответственных работников отметили медалями. Как состоялась присяга, смотрите в нашем фоторепортаже.
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