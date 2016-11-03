Фотофакт: В Башкирии дотла сгорел пассажирский автобус

02.11.2016

Уфимские моржи открыли сезон Местом для заплыва послужило обновленное Солдатское озеро.

01.11.2016

Уфимец слепил снежный смайлик На новый вид снеговика ушел всего час времени.

31.10.2016

Уфимцы пытаются «оживить» заброшенные братские могилы на Курочкиной горе В Уфе проинспектировали состояние госпитального кладбища и братской могилы немецких и венгерских военнопленных.

28.10.2016

Солдатское озеро в Уфе получило новые берега Работы про благоустройству еще не закончены, но прохожие уже оценили обновления.

21.10.2016

Фотофакт: В Уфе загорелся очередной новострой В эти минуты пожарные тушат пожар в одной из новостроек Уфы

19.10.2016

По Уфе пешком. Изучаем город Прогулки по дворам и улицам города раскрывают, какая Уфа на самом деле.

17.10.2016

Уфа - благоустроенный город, но с бараками Уфа заняла 2 место во Всероссийском конкурсе по благоустройству, но в городе еще многое надо улучшить.