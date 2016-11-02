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ФОТОФАКТ

Фотофакт: в Уфе на пруд в парке лесоводов прилетели утки

Наталья КУЗНЕЦОВА // 02.11.2016
Горожане традиционно подкармливают птиц.

Фото: Константин Кузнецов

В пруд за остановкой Сагита Агиша, на входе в парк лесоводов прилетела стая уток. Их не было здесь несколько месяцев.

Привыкшие к внимани горожан утки совсем не боятся людей, и даже выходят на берег к тем, кто их кормит.

 

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