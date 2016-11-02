|
2 ноября, среда
|
ФОТОФАКТ
Фотофакт: в Уфе на пруд в парке лесоводов прилетели утки// 02.11.2016
Горожане традиционно подкармливают птиц.
Фото: Константин Кузнецов
В пруд за остановкой Сагита Агиша, на входе в парк лесоводов прилетела стая уток. Их не было здесь несколько месяцев.
Привыкшие к внимани горожан утки совсем не боятся людей, и даже выходят на берег к тем, кто их кормит.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Садоводов Башкирии попросили высказаться о новом федеральном законе
02.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии жизнь человека оценили в миллион рублей
02.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии перестали производить собственные семена овощей
02.11.2016 // ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон
02.11.2016 // ПОЛЕЗНО
В выходные уфимцев ждут на ярмарках
02.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии за 20 лет число фермерских хозяйств увеличилось всего в два раза
5-Я КОЛОНКА
Бывший министр молодежной политики и спорта Башкирии Рамиль Хисаметдинов рассуждает о строительстве мечети Ар-рахим.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте