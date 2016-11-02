Уфимские моржи открыли сезон

Кристина ДЕЙНЕКО

Местом для заплыва послужило обновленное Солдатское озеро.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Полине Трапезниковой всего 11 лет. Но девочка уже не первый раз купается в проруби, кроме того, она стала бронзовым и серебряным призером по зимнему плаванию. К этому хобби ее приучил отец. Девочка рассказала, что практически не болеет простудными заболеваниями и всегда в позитивном настроении.

Сегодня, 2 ноября, уфимские моржи официально открыли зимний сезон. Мужчины и женщины всех возрастов совершили небольшой заплыв в Солдатском озере. Как это было - смотрите в нашем фоторепортаже.