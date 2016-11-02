2 ноября, среда
ФОТОФАКТ

Уфимские моржи открыли сезон

Кристина ДЕЙНЕКО // 02.11.2016
Местом для заплыва послужило обновленное Солдатское озеро.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Полине Трапезниковой всего 11 лет. Но девочка уже не первый раз купается в проруби, кроме того, она стала бронзовым и серебряным призером по зимнему плаванию. К этому хобби ее приучил отец. Девочка рассказала, что практически не болеет простудными заболеваниями и всегда в позитивном настроении.

Сегодня, 2 ноября, уфимские моржи официально открыли зимний сезон. Мужчины и женщины всех возрастов совершили небольшой заплыв в Солдатском озере. Как это было  - смотрите в нашем фоторепортаже.

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ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

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