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2 ноября, среда
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ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон// 02.11.2016
Местом для заплыва послужило обновленное Солдатское озеро.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
Полине Трапезниковой всего 11 лет. Но девочка уже не первый раз купается в проруби, кроме того, она стала бронзовым и серебряным призером по зимнему плаванию. К этому хобби ее приучил отец. Девочка рассказала, что практически не болеет простудными заболеваниями и всегда в позитивном настроении.
Сегодня, 2 ноября, уфимские моржи официально открыли зимний сезон. Мужчины и женщины всех возрастов совершили небольшой заплыв в Солдатском озере. Как это было - смотрите в нашем фоторепортаже.
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