В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега

Разиф АБДУЛЛИН

По счастливой случайности детей рядом не было.

Фото: Елена Вавилова

Уфимка прислала в редакцию снимки сегодняшнего инцидента.

- У нас сегодня во дворе по адресу Комарова, 34 на детскую площадку ветка огромная упала, - пояснила она. - Отломилась под тяжестью снега. По счастливой случайности на площадке никто не гулял. Таких веток очень много повсюду, страшно, как и с сосульками, а главное - неизвестно, что делать.