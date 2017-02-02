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3 февраля, пятница
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ФОТОФАКТ
В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега// 02.02.2017
По счастливой случайности детей рядом не было.
Фото: Елена Вавилова
Уфимка прислала в редакцию снимки сегодняшнего инцидента.
- У нас сегодня во дворе по адресу Комарова, 34 на детскую площадку ветка огромная упала, - пояснила она. - Отломилась под тяжестью снега. По счастливой случайности на площадке никто не гулял. Таких веток очень много повсюду, страшно, как и с сосульками, а главное - неизвестно, что делать.
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