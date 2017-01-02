1 января уфимцы пробежали 2017 метров

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Участие во флэшмобе приняло более 2 000 человек.

Фото: соцсети

1 января 2017 года в Уфе прошел флэшмоб. Самые спортивные жители города пробежали 2017 метров. Удивительно, что забег проходил по всему миру. Желающих, только в Уфе, было хоть отбавляй.

Забег под названием "i love running ufa", также носит название "Забег обещаний". Поэтому каждый бегун пообещал, что в новом году будет больше времени уделять спорту и своему здоровью. Некоторые пообещали покорить Эльбрус, прыгнуть с парашюта и заняться дайвингом.