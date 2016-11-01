Уфимец слепил снежный смайлик

Рустэм БАШКИРЦЕВ

На новый вид снеговика ушел всего час времени.

Фото: Даниил Гудзь

Уфимец Даниил Гудзь выложил в социальной сети "Фэйсбук" фотографию желтого снеговика. Молодой человек написал, что для его дочери стандартный снеговик уже не актуален, поэтому было принято решение делать смайл.

- 1 час на свежем воздухе, немного гуаши, распылитель и смайл готов. Ребенок рад, все довольны, - делится на своей страничке в "Фэйсбуке" Даниил.

А каких снеговиков лепите Вы?