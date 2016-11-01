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1 ноября, вторник
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ФОТОФАКТ
Уфимец слепил снежный смайлик// 01.11.2016
На новый вид снеговика ушел всего час времени.
Фото: Даниил Гудзь
Уфимец Даниил Гудзь выложил в социальной сети "Фэйсбук" фотографию желтого снеговика. Молодой человек написал, что для его дочери стандартный снеговик уже не актуален, поэтому было принято решение делать смайл.
- 1 час на свежем воздухе, немного гуаши, распылитель и смайл готов. Ребенок рад, все довольны, - делится на своей страничке в "Фэйсбуке" Даниил.
А каких снеговиков лепите Вы?
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