|
1 ноября, вторник
|
ФОТОФАКТ
Первый снег в Уфе покрыли новым асфальтом// 01.11.2016
Для Башкирии это стало "доброй традицией".
Фото: соцсети
В Уфе коммунальщики вновь приступили к дорожным работам. Как только в городе выпал первый снег, они стали класть асфальт, заметили горожане. Пользователи социальных сетей запечатлели, как бюджетные деньги закатывают в асфальт. Напомним, что ранее первый заместитель главы городской администрации Салават Хусаинов подтвердил догадки многих - класть асфальт в лужи нельзя. Скорее всего, это касается и снега. Но, как говорится, фотофакты налицо.
Это снимки, сделанные в Уфе.
А это Сибай.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.11.2016 // ФОТОФАКТ
Первый снег в Уфе покрыли новым асфальтом
01.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии всё-таки нашли нарушения на выборах
01.11.2016 // ПУЛЬС
Во сколько обходится Уфе зимнее содержание дорог
01.11.2016 // ХРОНОГРАФ
Башкирия в Турции представит логотип заявки на проведение Апимондии
01.11.2016 // ПОЛЕЗНО
В Башкирии в 2017 году будет 30 праздничных нерабочих дней
01.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе задержали сына госинспектора экотехнадзора при получении взятки
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте