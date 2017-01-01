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3 января, вторник
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ФОТОФАКТ
В Уфе в новогоднюю ночь в городке выключили иллюминацию// 01.01.2017
Электричества не было в три часа ночи.
Уфимцы выложили в интернете снимки, сделанные ими в новогоднюю ночь в три часа местного времени 1 января. В праздничном городке у Конгресс-холла не работает иллюминация, не горят гирлянды на елке и других праздничных объектах.
- Каток, который там есть, пустой, потому что засыпан снегом, - сообщил Медиакорсети очевидец. - Никто не очищает снег, поэтому его наличие бессмысленно. Мы были там в три ночи, там была скукота, народ приходил, фоткался и уходил, больше там делать нечего.
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