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ФОТОФАКТ

В Уфе в новогоднюю ночь в городке выключили иллюминацию

Разиф АБДУЛЛИН // 01.01.2017
Электричества не было в три часа ночи.

Уфимцы выложили в интернете снимки, сделанные ими в новогоднюю ночь в три часа местного времени 1 января. В  праздничном городке у Конгресс-холла  не работает иллюминация, не горят гирлянды на елке и других праздничных объектах.

- Каток, который там есть, пустой, потому что засыпан снегом, - сообщил Медиакорсети очевидец. - Никто не очищает снег, поэтому его наличие бессмысленно. Мы были там в три ночи, там была скукота, народ приходил, фоткался и уходил, больше там делать нечего.

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