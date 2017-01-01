В Уфе в новогоднюю ночь водитель неудачно припарковал машину

02.01.2017

1 января уфимцы пробежали 2017 метров Участие во флэшмобе приняло более 2 000 человек.

23.12.2016

В Уфе прошла Столичная ёлка На новогодний праздник пришло более 800 детей.

20.12.2016

В Уфе завершилось строительство главных ледовых городков На две площадки было завезено более 500 кубометров льда.

14.12.2016

В Уфе ведется строительство ледовых городков Администрация города отчиталась о первых ледовых строениях в Демском и Ленинском районах Уфы.

09.12.2016

Жители Шакши двадцать лет живут без асфальта В администрации города им ответили, что и в этом году финансирование не предусмотрено.