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ПЕРСОНА

В Давлекановском районе Башкирии назначили нового главу

Разиф АБДУЛЛИН // 31.12.2016
Им стал первый замглавы Ильгиз Мухамедзянов.

Фото: personarb.ru

30 декабря решением Совета муниципалитета он назначен на этот пост по контракту.

Новый глава отметил в этом году 50 лет. Родился Ильгиз Мухамедзянов в Узбекистане, закончил в Уфе нефтяной техникум в 1989 году и аграрный университет в 2005. Работал прибористом Уфимского нефтеперерабатывающего завода,  секретарем комитета ВЛКСМ Уфимского нефтяного техникума,  слесарем, мастером участка, старшим мастером, главным инженером Давлекановского МУПТС,  директором ООО «Стройматериалы»  (Давлеканово), генеральным директором ООО «Давлекановский кирпичный завод». С 2008 по 2015 годы  – директор Давлекановского МУП «Тепловые сети», с 2015  по  2016 годы -   первый заместитель главы администрации Давлекановского района Башкирии.

Предыдущий руководитель Давлекановского района Ильшат Фазрахманов в начале декабря 2016 года занял кресло министра сельского хозяйства Башкортостана.

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