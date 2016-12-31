В Давлекановском районе Башкирии назначили нового главу

Разиф АБДУЛЛИН

Им стал первый замглавы Ильгиз Мухамедзянов.

Фото: personarb.ru

30 декабря решением Совета муниципалитета он назначен на этот пост по контракту.

Новый глава отметил в этом году 50 лет. Родился Ильгиз Мухамедзянов в Узбекистане, закончил в Уфе нефтяной техникум в 1989 году и аграрный университет в 2005. Работал прибористом Уфимского нефтеперерабатывающего завода, секретарем комитета ВЛКСМ Уфимского нефтяного техникума, слесарем, мастером участка, старшим мастером, главным инженером Давлекановского МУПТС, директором ООО «Стройматериалы» (Давлеканово), генеральным директором ООО «Давлекановский кирпичный завод». С 2008 по 2015 годы – директор Давлекановского МУП «Тепловые сети», с 2015 по 2016 годы - первый заместитель главы администрации Давлекановского района Башкирии.

Предыдущий руководитель Давлекановского района Ильшат Фазрахманов в начале декабря 2016 года занял кресло министра сельского хозяйства Башкортостана.