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ПЕРСОНА

В Башкирии назначили главного следователя

Разиф АБДУЛЛИН // 31.10.2016
Указ о назначении Григория Житенева подписал президент России.

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора юстиция Григория Житенева руководителем следственного управления следственного комитета РФ по Республике Башкортостан сроком на 5 лет. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Григорий Яковлевич Житенёв родился 16 февраля 1972 года в Пензе-19. 

В 1994 году он окончил Саратовскую государственную академию права. В этом же году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области, где работал следователем, прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. 
С 2007 по 2012 год Григория Житенёв был заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пензенской области. С 23 января 2013 года он был назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области.  
За примерное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов работы Житенёв Г.Я. награжден: нагрудными знаками "Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации", "Почетный работник Следственного комитета Российской Федерации", "Отличник следственных органов", медалями "За заслуги", "За отличие", "За безупречную службу I, II, III степени".

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