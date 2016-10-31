|
31 октября, понедельник
|
ПЕРСОНА
В Башкирии назначили главного следователя// 31.10.2016
Указ о назначении Григория Житенева подписал президент России.
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора юстиция Григория Житенева руководителем следственного управления следственного комитета РФ по Республике Башкортостан сроком на 5 лет. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Григорий Яковлевич Житенёв родился 16 февраля 1972 года в Пензе-19.
В 1994 году он окончил Саратовскую государственную академию права. В этом же году был принят на службу в прокуратуру Пензенской области, где работал следователем, прокурором отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам, заместителем прокурора Октябрьского района Пензы, начальником отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
31.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе возобновилось строительство микрорайона «Серебряный ручей»
31.10.2016 // ПЕРСОНА
В Башкирии назначили главного следователя
31.10.2016 // МОЛНИЯ
Владимир Путин освободил от должности министра МВД Башкирии
31.10.2016 // ПОЛЕЗНО
«Вконтакте» сменил дизайн и интерфейс сообществ
31.10.2016 // ФОТОФАКТ
Уфимцы пытаются «оживить» заброшенные братские могилы на Курочкиной горе
31.10.2016 // ПЕРСОНА
Глава Башкирии назначил Рустама Ишмухаметова своим новым помощником
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте