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ПЕРСОНА
Глава Башкирии назначил Рустама Ишмухаметова своим новым помощником// 31.10.2016
В администрации главы Башкирии экс-депутат Госдумы будет курировать вопросы науки, образования и культуры.
Фото: из личной страницы в социальной сети
Экс-депутат Государственной Думы России Рустам Ишмухаметов указом главы Башкирии назначен его помощником. Об этом Медиакорсети сообщил наш источник в администрации главы региона. Известно, что он будет курировать вопросы науки, образования и культуры. Напомним, что ранее Рустам Ишмухаметов был депутатом Государственой Думы шестого созыва, был ректором института развития образования Башкирии и руководителем регионального исполкома «Единой России». Кстати в 2010 году, по нашей информации, ему предлагали должность министра образования региона, но тогда Ишмухаметов отказался и ушел на партийную работу в «Единую Россию»
Наша справка:
Рустам Ишмухаметов родился 7 октября 1977 года в д. Юзимян Гафурийского района. Окончил исторический факультет Башкирского государственного университета. Кандидат социологических наук.
С 1999 по 2005 годы работал учителем истории в уфимских гимназиях, с 2005 по 2009 – директор гимназии в г. Белебей
С 2009 по 2010 – ректор института развития образования Башкортостана
С 2010 по 2012 г – советник президента Башкортостана, руководитель регионального исполкома «Единой России»
Избирался депутатом Госсобрания республики 4 и 5 созывов.
С 2014 по 2016 годы депутат Госдумы РФ.
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