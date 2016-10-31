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31 октября, понедельник
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ПЕРСОНА
Главой Белорецкого района вновь стал Владислав Миронов// 31.10.2016
Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.
Сегодня, 31 октября, депутаты Совета Белорецкого района утвердили на должность главы района Владислав Миронов. Как сообщили в администрации района, он был выбран единогласно.
Владислав Мировнов родился в октябре 1973 года в Белорецке. Окончил Магнитогорскую государственную горно-металлургическую академию имени Г. И. Носова (1996 г.), Всероссийский заочный финансово-экономический институт (2000 г.).
С 1996 по 2000 годы работал машинистом по навивке канатов, мастером участка, инженером-технологом в ОАО «Белорецкий металлургический комбинат».
С 2000 по 2005 годы — бухгалтер-кассир, старший бухгалтер-кассир, старший администратор, старший специалист белорецкого отделения ОАО Республиканский инвестиционно-кредитный банк «БашКредитБанк», белорецкого отделения ОАО «Урало-Сибирский банк».
С 2005 по 2010 годы — директор Белорецкого дополнительного офиса ОАО «Социнвестбанк».
С 2010 года по настоящее время занимал должность главы, исполняющего обязанности главы администрации муниципального района Белорецкий район.
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