31 октября, понедельник
ПЕРСОНА

Главой Белорецкого района вновь стал Владислав Миронов

Ольга КОРЗИК // 31.10.2016
Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.

Сегодня, 31 октября, депутаты Совета Белорецкого района утвердили на должность главы района Владислав Миронов. Как сообщили в администрации района, он был выбран единогласно.  

Владислав Мировнов родился в октябре 1973 года в Белорецке. Окончил Магнитогорскую государственную горно-металлургическую академию имени Г. И. Носова (1996 г.), Всероссийский заочный финансово-экономический институт (2000 г.).

С 1996 по 2000 годы работал машинистом по навивке канатов, мастером участка, инженером-технологом в ОАО «Белорецкий металлургический комбинат».

С 2000 по 2005 годы — бухгалтер-кассир, старший бухгалтер-кассир, старший администратор, старший специалист белорецкого отделения ОАО Республиканский инвестиционно-кредитный банк «БашКредитБанк», белорецкого отделения ОАО «Урало-Сибирский банк».

С 2005 по 2010 годы — директор Белорецкого дополнительного офиса ОАО «Социнвестбанк».

С 2010 года по настоящее время занимал должность главы, исполняющего обязанности главы администрации муниципального района Белорецкий район.

 

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