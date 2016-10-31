Главой Белорецкого района вновь стал Владислав Миронов

Ольга КОРЗИК

Сегодня депутаты районного совета единогласно утвердили его на должность.

Сегодня, 31 октября, депутаты Совета Белорецкого района утвердили на должность главы района Владислав Миронов. Как сообщили в администрации района, он был выбран единогласно.

Владислав Мировнов родился в октябре 1973 года в Белорецке. Окончил Магнитогорскую государственную горно-металлургическую академию имени Г. И. Носова (1996 г.), Всероссийский заочный финансово-экономический институт (2000 г.).

С 1996 по 2000 годы работал машинистом по навивке канатов, мастером участка, инженером-технологом в ОАО «Белорецкий металлургический комбинат».

С 2000 по 2005 годы — бухгалтер-кассир, старший бухгалтер-кассир, старший администратор, старший специалист белорецкого отделения ОАО Республиканский инвестиционно-кредитный банк «БашКредитБанк», белорецкого отделения ОАО «Урало-Сибирский банк».

С 2005 по 2010 годы — директор Белорецкого дополнительного офиса ОАО «Социнвестбанк».

С 2010 года по настоящее время занимал должность главы, исполняющего обязанности главы администрации муниципального района Белорецкий район.