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ПЕРСОНА

В Кушнаренковском районе Башкирии сменился глава администрации

Разиф АБДУЛЛИН // 31.10.2016
Им стал Руслан Нургалиев.

Фото: сайт администрации Кушнаренковского района РБ

В райцентре Кушнаренковского района Башкирии в пятницу, 28 октября, на сессии районного Совета депутаты утвердили  на должности главы администрации Руслана Нургалиева,бывшего управделами администрации. Он также совмещал должность замглавы администрации по строительству.

- Сессия прошла недемократично, - сообщил Медиакорсети депутат районного Совета Каусар Багаутдинов, избранный в своем округе уже третьи выборы подряд. – Вопросы не дали задать, я, например, хотел спросить, почему прежний глава Юсупов снял свою кандидатуру с конкурса на этот пост. Новый глава – будем считать, молодой, пусть начинает с чистого листа, посмотрим, как он будет работать.

Руслану Нургалиеву почти 50 лет. Ранее он работал ревизором, экономистом, последнее время совмещал две должности – управляющими делами администрации и заместителя главы администрации по строительству.

- Выборы нового главы прошли по сценарию Алмаза Юсупова, - считает правозащитник Ильфир Гареев (бывший редактор районной газеты). – Поменяли шило на мыло. Нургалиев раньше проходил по тому же делу, что и Алмаз Юсупов, в качестве подозреваемого, потом он перешел в свидетели. У него как у управделами была печать администрации, и он тоже ставил ее и свою подпись под те решения, которые вызвали вопросы у правоохранительных органов.

Напомним,  20 октября бывшему главе администрации Кушнаренковского района Башкирии Алмазу Юсупову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, с января по апрель 2014 года глава администрации, желая выделить земельные участки только определенному кругу лиц, изменил разрешенный вид использования 10 земельных участков, не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микрорайона «Андреевский», предназначенного для льготной категории граждан. При этом 37 местным жителям было отказано в предоставлении земли, якобы ввиду отсутствия участков, отведенных для личного подсобного хозяйства. 9 из 10 земельных участков были переданы в собственность определенного круга лиц, а 1  земельный участок – в аренду. Незаконными действиями главы администрации государству, по версии следствия, причинен ущерб на  сумму более 4 миллионов рублей. 

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