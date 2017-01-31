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ПЕРСОНА

Римма Утяшева: Не надо устраивать разборки, нужно работать и принимать роды

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 31.01.2017
Депутат Госссобрания Башкирии прокомментировала конфликт вокруг перинатального центра.

Фото: Башинформ

Медиакорсеть продолжает следить за ситуацией, возникшей вокруг объединения Республиканского перинатального центра (РПЦ)  и клинического родильного центра №4. Наши попытки получить точку зрения главного врача РПЦ Фиргата Байрамгулова пока не увенчались успехом.

По нашим сведениям Байрамгулов сейчас находится в Москве, но мы все таки надеемся, что он расскажет нам о своем видении ситуации. С нашей редакцией также обещались связаться представители коллектива перинатального центра, и мы готовы опубликовать  их мнение.

Один из самых известных в республике врачей-акушеров-гинекологов Римма Утяшева дала свой комментарий по ситуации.Она 30 лет проработала в 4-ом роддоме, из них последние 20 лет в должности заместителя главного врача больницы, ныне депутат Госсобрания Башкирии. Несмотря на депутатский статус Римма Амировна продолжает консультировать в своей родной клинике, поэтому держит руку на пульсе и в курсе сложившейся ситуации вокруг этого объединения. Она рассказала нам, что думает по поводу всей поднятой шумихи.

- Перинатальный центр это крупное многопрофильно лечебное учреждение, которое оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным детям  при различным детям. Ввод в эксплуатацию такого центра это большое благо для нашей родной республики. В 4 роддоме мы еще 25 лет задумывались над тем, что нужен такой центр, который мог бы успешно лечить патологии у беременных женщин, чтобы на свет появлялись здоровые детки, чтобы не было у нас материнских смертей при родах, чтобы не росла младенческая смертность. Мое мнение я бы сразу объединила два лечебных учреждения. Это требование времени. Наверное, не все помнят уже, с чего начинал свою историю перинатальный центр в республике. Он был создан на базе 2 роддома и больницы №3. Когда возникла необходимость создания такого центра, было принято решение о закрытии роддома и 3 больницы. Тогда никто не спрашивал и никто не возмущался. Все отнеслись с пониманием, весь персонал был трудоустроен по другим больницам. К слову сказать, само название «перинатальный центр» имеет другой смысл – это больница, где принимают роды,  а у республиканского центра, как известно не было родильного отделения. Это был больше центр планирования семьи. И только сейчас, когда появилось новое здание, и пошли роды центр по праву стал перинатальным. И когда муссируются разговоры о том, что не надо объединять, это причинить вред службе родовспоможения, люди похоже просто не разбираются в ситуации.  Опять обращусь к истории. В 1978 году мы работали  в роддоме №1 на Пушкина, и после открытия 4 роддома было принято решение о нашем переводе целыми отделениями в 4 роддом. Мы все понимали, для чего это делается и без всяких скандалов спокойно перешли. Так что в таких объединениях нет ничего нового. Прежде всего, мы должны понимать для чего и кого, мы строим такие суперсовременные больницы. Для некоторых амбициозных руководителей, имеющих медицинское образование или для пациентов. Ответ очень простой – конечно, как в данном случае для будущих мам, чтобы они рожали в комфортных условиях и чтобы дети появлялись на свет здоровыми.

- Одна из задач, которые стоят перед коллективом Республиканского перинатального центра – выхаживание младенцев, у которых при рождение вес не превышает 500 грамм.

- В республике уже есть опыт выхаживания детей, родившихся весом в 500 грамм. В новом центре теперь появились дополнительные возможности. Не все читатели, наверное, знают, что такие дети пребывают в стационаре от 90 до 120 дней. Приведу цифры по родному 4 роддому. За период с 2012 по 2016 год там удалось выходить 242 младенца, родившихся с таким весом. Их еще надо дальше реабилитировать. Новый центр будет только дополнять своими возможностями 4 роддом, и после объединения мы получим мощнейший центр для республики, который сможет решать самые сложные задачи и вести роды с самыми сложными патологиями. Даже место для строительства нового здания РПЦ было выбрано очень удачное. Не забывайте, что рядом с двумя клиниками находится еще Республиканская детская клиническая больница. Все рядом в шаговой доступности.

- А что вы можете сказать о профессиональной квалификации ваших коллег.

- Я знаю оба коллектива, со многим знакома лично. В обоих учреждениях собраны профессионалы с большой буквы, мы все врачи и не надо делить нас на своих и чужих. К слову сказать, многие из нас работают и преподают для будущих медиков в нашей единой кафедра акушерства и гинекологии, там что ли нам теперь тоже делится?  Самое наше главное предназначение – это лечить. А у нас врачей – гинекологов, неонатологов, других моих коллег – успешные роды, здоровый ребенок и мама. А такими разговорами и надуманными конфликтами мы начинаем пугать наших пациентов. Многие уже говорят, что вы там творите, зачем людей пугаете? Зачем это нужно, и так много негатива идет вокруг нашей сферы и профессии в последнее время.     И, когда  я читаю в СМИ, что врачей и медсестер будут увольнять, становится немного обидно за ваших коллег, которые, не разбираясь в ситуации, пишут такие вещи. У нас наоборот не хватает специалистов, даже в санитарках мы нуждаемся. О каком сокращении может идти речь. Еще раз сказать, что конфликт на мой взгляд выдуманный, не надо сегодня устраивать какие – то разборки, а работать. Вспоминаются в связи с этим слова бывшего премьер – министра страны Виктора Черномырдина: «Не чешите там, где не чешется». Также хочу сказать, что руководству минздрава республики надо все – таки заранее разъяснять свою позицию по своим решениям, разговаривать с коллективами, объяснять истинные причины. Я убеждена, что это правильное решение об объединении, и оба коллектива его должны принять и работать вместе. 

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