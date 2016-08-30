|
30 августа, вторник
|
ПЕРСОНА
Константин Толкачев: Излишняя добросовестность иногда больше вредит// 30.08.2016
Спикер парламента о применении административного ресурса на выборах.
Фото: Азат Гиззатуллин
Председатель Госсобрания Башкирии сегодня в интервью Медиакорсети поделился своими впечатлениями о ходе избирательной кампании в республике.
Свое мнение спикер парламента высказал и по поводу использования административного ресурса.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
30.08.2016 // ПУЛЬС
Мэрия Уфы выдала некоторым автоперевозчикам маршрутные карты на пять лет
30.08.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Уфимец, изнасиловавший девушку на трамвайных путях, отправится в колонию строгого режима
30.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии жители собрали почти 1500 подписей против свинокомплекса
30.08.2016 // СЕГО ДНЯ
Парламент Башкирии примет закон о полном запрете алкоголя
30.08.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Адвокат Трещев займется делом о попытке рейдерского захвата в Уфе
30.08.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Легко ли быть уфимским башкиром?
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте