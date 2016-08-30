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ПЕРСОНА

Константин Толкачев: Излишняя добросовестность иногда больше вредит

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 30.08.2016
Спикер парламента о применении административного ресурса на выборах.

Фото: Азат Гиззатуллин

Председатель Госсобрания Башкирии сегодня в интервью Медиакорсети поделился своими впечатлениями о ходе избирательной кампании в республике.

- Очень большая цена у депутатского мандата. В этом году выборы в Госдуму проходят и по одномандатным округам, что добавляет непредсказуемости итогов голосования. Конечно, не все победят,  будут и недовольные.  В целом, избирательная кампания проходит спокойно, без особого применения грязных технологий, - заметил Константин Толкачев.

Свое мнение спикер парламента высказал и по поводу использования административного ресурса.

- Посмотрите на США. Там президент Обама принимает активное участие в избирательной кампании кандидата от демократов Хиллари Клинтон и агитирует везде за нее. У нас в стране попробуйте так, сразу обвинят в том, что власть применяет административный ресурс. Я не могу отрицать, что на местах бывают перегибы. В этом плане я всегда говорю, что излишняя добросовестность иногда больше вредит, чем ее полное отсутствие. Надо вовремя замечать и подсказывать о таких фактах. В том числе и журналистам, которые должны писать об этом честно и объективно. В любом случае на выборах избиратель остается один на один с бюллетенем и только он может сделать свой выбор, на который никто повлиять не сможет. И я думаю, что выборы в этом году будут более честными, чем во всех других избирательных кампаниях - подчеркнул Константин Толкачев. 

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