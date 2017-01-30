Тренер "Салават Юлаева" Захаркин сегодня придет на прямой телеэфир

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Он расскажет о том, что будет с командой.

Фото: sovsport.ru

Сегодня, 30 января, на прямой эфир программы «Спортбар» телеканала БСТ придёт главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Игорь Захаркин. Об этом сообщил телекомментатор Азамат Муратов на своей странице в Facebook.

Уфимская команда потерпела семь поражений подряд и впервые в своей новейшей истории рискует не попасть в плей офф розыгрыша Кубка Гагарина. Захаркин расскажет, что случилось с командой, и как будут настраиваться игроки на матчи с лидерами регулярного чемпионата КХЛ - СКА и ЦСКА. Между тем уфимский клуб лишился своего главного бомбардира. Вчера в матче с «Северсталью» Линус Умарк сломал ногу и выбыл из строя как минимум на месяц.

Начало передачи «Спортбар» на канале БСТ в 22.00 уфимского времени.