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31 января, вторник
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ПЕРСОНА
Тренер "Салават Юлаева" Захаркин сегодня придет на прямой телеэфир// 30.01.2017
Он расскажет о том, что будет с командой.
Фото: sovsport.ru
Сегодня, 30 января, на прямой эфир программы «Спортбар» телеканала БСТ придёт главный тренер хоккейного клуба «Салават Юлаев» Игорь Захаркин. Об этом сообщил телекомментатор Азамат Муратов на своей странице в Facebook.
Уфимская команда потерпела семь поражений подряд и впервые в своей новейшей истории рискует не попасть в плей офф розыгрыша Кубка Гагарина. Захаркин расскажет, что случилось с командой, и как будут настраиваться игроки на матчи с лидерами регулярного чемпионата КХЛ - СКА и ЦСКА. Между тем уфимский клуб лишился своего главного бомбардира. Вчера в матче с «Северсталью» Линус Умарк сломал ногу и выбыл из строя как минимум на месяц.
Начало передачи «Спортбар» на канале БСТ в 22.00 уфимского времени.
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