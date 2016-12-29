Рустэм Хамитов: Кризисов нет. Кризисы - в голове

Наталья КУЗНЕЦОВА

Глава Башкирии считает, что экономическая ситуация не может помешать развитию республики, если ее жители будут трудиться.

Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Рустэм Хамитов считает, что развитие республики будет идти по нарастающей, не смотря на сложную экономическую ситуацию. Об этом он заявил сегодня на церемонии вручения госнаград.

- Всё у нас будет идти по нарастающей, никаких сомнений в этом нет, - завил он. - И кризисов нет. Кризисы – в голове. И иногда они возникают под влиянием пропаганды, причём, может быть, несбалансированной. Всегда, в любое время нормальный, работающий, думающий, разумный человек найдёт себе дело, учеников, будет трудиться по-настоящему.