Рустэм Марданов: Только налоговые льготы уже не стимулируют инвестпроекты

Наталья КУЗНЕЦОВА

Премьер-министр правительства Башкирии рассказал о работе с инвесторами в условиях кризиса.

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Только налоговые льготы уже в значительной степени не обеспечивают стимулирование инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Рустэм Марданов в интервью телеканалу БСТ. Он сообщил, что республика в сложившейся экономической ситуации ориентируется на проекты крупных предприятий республики. В часть из них она пытается войти в них как соинвестор.

- Мы сейчас рассматриваем вхождение Республики Башкортостан непосредственно в эти проекты в качестве инвестора, либо, предоставляя дополнительные формы поддержки, скажем, в форме залогового обеспечения, - рассказал Марданов. - Это позволило инициировать и уже начать реализацию ряда проектов. Например, в агропромышленном комплексе это проекты по строительству теплиц предприятием «Алексеевский» всем известным, еще ряд проектов в тепличной области. В сфере птицеводства это реконструкция и модернизация «Турбаслинских бройлеров». По производству свинины несколько проектов, в которые мы также либо входим сами, либо берем на себя затраты по строительству и подведению инфраструктуры.