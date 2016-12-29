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ПЕРСОНА
Рустэм Марданов: Только налоговые льготы уже не стимулируют инвестпроекты// 29.12.2016
Премьер-министр правительства Башкирии рассказал о работе с инвесторами в условиях кризиса.
Фото: 1newsmaker.ru
Только налоговые льготы уже в значительной степени не обеспечивают стимулирование инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Рустэм Марданов в интервью телеканалу БСТ. Он сообщил, что республика в сложившейся экономической ситуации ориентируется на проекты крупных предприятий республики. В часть из них она пытается войти в них как соинвестор.
- Мы сейчас рассматриваем вхождение Республики Башкортостан непосредственно в эти проекты в качестве инвестора, либо, предоставляя дополнительные формы поддержки, скажем, в форме залогового обеспечения, - рассказал Марданов. - Это позволило инициировать и уже начать реализацию ряда проектов. Например, в агропромышленном комплексе это проекты по строительству теплиц предприятием «Алексеевский» всем известным, еще ряд проектов в тепличной области. В сфере птицеводства это реконструкция и модернизация «Турбаслинских бройлеров». По производству свинины несколько проектов, в которые мы также либо входим сами, либо берем на себя затраты по строительству и подведению инфраструктуры.
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