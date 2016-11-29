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29 ноября, вторник
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ПЕРСОНА
В Башкирии избрали нового председателя Союза писателей республики// 29.11.2016
Исполнять обязанности руководителя писательской организации будет Заки Алибаев
Фото: из личной страницы в социальной сети
На заседание правления Союза писателей (СП) Башкортостана сегодня в отставку был отправлен его председатель Наиль Гаитбаев. И соответственно стал вопрос об избрание нового руководителя писательской организации республики. После обсуждения на тайное голосование было выдвинуто две кандидатуры – главный редактор литературной газеты «Истоки» Айдар Хусаинов и ученый и литератор Заки Алибаев.
Заки Алибаев произнес свою речь на башкирском языке и говорил примерно те же самые слова, что и свой конкурент.
По итогам голосования за Айдара Хусаинова было подано 8 голосов членов правления, а за Заки Алибаева – 13. Новый руководитель писательской организации пока будет работать в статусе исполняющего обязанности до проведения очередного съезда Союза писателей Башкортостана. Была определена предварительная дата его проведения - 3 марта 2017 года.
Наша справка:
Заки Алибаеву 49 лет. Он кандидат филологических наук, доцент факультета башкирской филологии БГПУ им. Акмуллы, отличник образования Республики Башкортостан, заслуженный работник образования Башкортостана, член Союза писателей РБ и РФ.
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