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ПЕРСОНА

В Башкирии избрали нового председателя Союза писателей республики

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 29.11.2016
Исполнять обязанности руководителя писательской организации будет Заки Алибаев

Фото: из личной страницы в социальной сети

На заседание правления Союза писателей (СП) Башкортостана сегодня в отставку был отправлен его председатель Наиль Гаитбаев. И соответственно стал вопрос об избрание нового руководителя писательской организации республики.  После обсуждения на тайное голосование было выдвинуто две кандидатуры – главный редактор литературной  газеты «Истоки» Айдар Хусаинов и ученый и литератор Заки Алибаев.

- Надо не копаться в прошлом , а идти вперёд, надо обновить нашу деятельность во всех сферах. Работы тут очень много.Обучаться на ходу поздно. Ставить человека, который ничего не умеет -это катастрофа.  Так что уверен, что здесь неоценим будет опыт всех вас. Уверен, что пригодится и мой опыт как известного в России поэта,блоггера, мой опыт руководящей работы в газете «Истоки». – сказал, выступая перед коллегами Айдар Хусаинов. - Я поэт, у меня полно творческих замыслов. Я не собираюсь всю жизнь сидеть в председательском кресле. Сегодня союз это корабль, который стремительно идёт на дно. Хватит нам уже пререкаться, давайте работать. Нужно срочно спасать ситуацию. 

Заки Алибаев произнес свою речь на башкирском языке и говорил примерно те же самые слова, что и свой конкурент.

По итогам голосования за Айдара Хусаинова было подано 8 голосов членов правления, а за Заки Алибаева – 13. Новый руководитель писательской организации пока будет работать в статусе исполняющего обязанности до проведения очередного съезда Союза писателей Башкортостана. Была определена предварительная дата его проведения - 3 марта 2017 года.

- Я буду заниматься подготовкой к нашему съезду, Союзу писателей пора возвращать былой статус и уважение в творческой среде, - сказал в разговоре с Медиакорсеть Заки Алибаев, - и конечно нужно к нашей работе больше привлекать молодежь. Слово писателя в обществе должно зазвучать с новой силой.

Наша справка:

Заки Алибаеву 49 лет. Он кандидат филологических наук, доцент факультета башкирской филологии БГПУ им. Акмуллы, отличник образования Республики Башкортостан, заслуженный работник образования Башкортостана, член Союза писателей РБ и РФ. 

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