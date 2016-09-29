Экс-премьер Раиль Сарбаев: «Мне стыдно за такую власть в родном Башкортостане!»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Экс-премьер Башкирии и экс-кандидат в депутаты Госдумы поделился личными впечатлениями о прошедших выборах

11 дней уже прошло со дня выборов депутатов в Государственную Думу России. Четыре партии поделили свои места в парламенте страны. При этом громкие заявления лидеров оппозиционных партий о том, что они будут оспаривать результаты выборов в случае нарушений, ими же уже, очевидно, и позабылись. Башкирия в плане нарушений в Единый день голосования вновь отличилась. Вбросы бюллетеней, карусели, переписывание протоколов, применение административного ресурса - все это мы наблюдали 18 сентября. И особо в этом плане отличился Салаватский одномандатный избирательный округ №7, где кандидатом в депутаты Госдумы шел экс-премьер – министр правительства Башкирии Раиль Сарбаев. Иногда у нас с коллегами возникало ощущение, что против него работает вся административная машина республики. Политобозреватель «Медиакорсети» встретился с Раилем Сарбаевым, чтобы узнать его личные впечатления от участия в избирательной кампании и узнать о его дальнейших планах. Кстати некоторые СМИ уже поспешили написать, что кандидат в депутаты Госдумы пропал из информационного пространства республики. Надеемся, что наше интервью разубедит наших скептически настроенных коллег и политических противников экс-премьера и прольет свет на то, почему после выборов Раиль Сарбаев взял некую паузу.

— Раиль Салихович, выборы прошли, итоги вроде подвели, но у многих избирателей опять на душе остался неприятный осадок, что их опять обманули. Свои голоса они отдавали за одних, их переписывали за других. У вас лично, какие ощущения от самой избирательной кампании, что вы можете отнести к плюсам и минусам своего участия в выборах?

— Я в первый раз видел сам процесс изнутри. Хотя у меня было понимание того, что избирательная кампания будет непростой, главам администраций дана команда работать против Сарбаева и они ее будут выполнять со всем рвением. Но я даже не мог подумать до чего может додуматься власть, чтобы любыми способами убрать избирателей, жителей нашей республики от встреч со мной. В самом начале избирательной кампании были попытки не предоставлять мне помещения для встреч, угрозы людям, чтобы они не ходили на них. Но после нескольких неудачных таких попыток, власти принялись за агитационные материалы. Под разными предлогами пытались убрать баннеры, начали срывать листовки, предлагать за них деньги.

Самое страшное, что к этому привлекли учителей, которым было стыдно заниматься такими вещами. Как можно понять главу администрации района, который вместо того, чтобы общаться со своими жителями, решать их проблемы, начинает им угрожать закрыть школу или фельдшерский пункт. Такое разве допустимо?

Доходило до смешного. На одной из встреч в Абзелиловском районе глава сельского поселения стоял на входе и записывал фамилии тех, кто пришел со мной на встречу. Люди, наверное, видели в соцсетях приглашения на мои встречи, залы были всегда полными. Жителей волновали не проблемы федерального масштаба, а свои местные. Многие из них не требуют вмешательства главы Башкирии или правительства, нужна воля и желание помочь своим же людям со стороны глав районов или городов.

Еще один пример. Во время встречи в Муйнакском сельском совете Зианчуринского района бывший директор местной школы с горечью сказал, что в их клубе это первая подобная встреча за последние восемь лет, и с ними никто не встречается и не желает даже слушать. Люди растеряны и не знают к кому идти, чтобы решать проблемы своих родных деревень. Я считаю, что такое безобразие не может долго продолжаться, с мнением народа надо считаться, власть должна работать на население, которое его кормит за счет своих налогов. У нас же в республике все получается ровно наоборот. Нельзя вытирать ноги об свой народ.

— Некоторые же главы районов напрямую давали указания своим подчиненным работать против вас, есть ведь и опубликованные аудиозаписи. Вы будете как-то на это реагировать?

— Я слушал эти записи и знаю, что так поступали многие главы. Какими меня только эпитетами не награждали: вор, жулик, бандит. Хотя произносят они это со страхом, оглядываясь по сторонам.. Мы с моим штабом вели избирательную кампанию спокойно, не переходя на личности. И многие политологи ставили мне это в упрек. Мол, Сарбаев обходит стороной деятельность главы Башкирии. Если бы я не работал в правительстве и не возглавлял его в свое время, я бы, наверное, считал себя вправе оголтело критиковать Хамитова. Но я посчитал ниже своего достоинства опускаться до уровня своих оппонентов. Хотя прекрасно вижу и знаю, что глава Башкирии допустил много ошибок в руководстве регионом и республика сегодня, к сожалению, не относится к числу передовых субъектов страны.

— За неделю до дня выборов в округе начали распространять газету, которую даже руководство ЦИК Башкирии признало одним из элементов грязных политтехнологий, направленных против вас. Вы знаете, кто стоит за этим?

— Да не только я знаю, все уже догадались, кто стоит за выпуском и печатью этого гнусного пасквиля. Такие публикации появлялись и до этого, при этом там использовались постановления правительства республики, которые кто–то умело подкидывал авторам публикаций. Понятно же, кто является заказчиком всех этих публикаций, направленных против меня.

Эти люди работают в администрации главы Башкирии, будут видимо и дальше трудится, считая, что они совершили великий подвиг. Или тот депутат, которого народ не избирал, будет искренне надеяться и верить, что его на самом деле избрали честно.

— День выборов 18 сентября наша республика опять отличилась. На избирательных участках творили, что хотели и в процессе голосования, и в ходе подсчета голосов. В этот день Вы были в Салавате и Кумертау и лично видели все эти нарушения закона. Неужели ничего нельзя было предпринять?

— Приведу вам несколько ярких примеров. На одном из участков Салавата мне предложили вбросить за меня и за партию бюллетени, чтобы обеспечить цифру по явке. На резонный вопрос: "Что вы делаете? Это же прямое нарушение закона, уголовное преступление!" члены УИКа пожали плечами и молча удалились. Им дали команду, обещали, видимо, если что, защитить и эти люди активно начали выполнять указания своих начальников. У них нет ни страха, ни совести.

Или другой пример. В Кумертау мои наблюдатели за руку поймали председателя одного из УИКов при вбросе бюллетеней в избирательную урну. Парень со слезами на глазах ходил за мной и умолял, чтобы мы не обращались в правоохранительные органы, говорил, что дальше все будет только по закону. Я – человек сердобольный, пожалел отца двоих детей и дал команду своим юристам, чтобы они не писали заявление в полицию. А что в итоге? Стоило нам только уйти за порог – все обещания тут же забылись, нарушения на этом участке были продолжены.

Многие нарушения вы же сами размещали на своем сайте тоже. Как, например можно относиться к людям, которые отправили голосовать на избирательный участок в Абзелиловском районе 13-летнею девочку, да еще с чужим паспортом. А член УИК сидит и спокойно заносит её в журнал. Чему мы учим таким образом наших детей с маленьких лет? Хотел бы я посмотреть в глаза тех людей, которые отправили эту маленькую девочку на избирательный участок.

Моим штабом уже направлены более сотни заявлений по фактам нарушений в следственный комитет, прокуратуру, суды. У нас имеется 500 с лишним видеозаписей, где видны фальсификации, где переписываются протоколы. Все это тоже анализируется и отправляется в правоохранительные органы с тем, чтобы ими была дана соответствующая правовая оценка.

— Раиль Салихович, однако, есть же пример Зианчуринского района, где за вас проголосовало более 60 процентов избирателей. Правда для этого вашему штабу с помощью журналистов в местном ТИКе пришлось навести порядок, и там видимо просто испугались и не стали переделывать протоколы. Значит ли это, что и в нашей республике можно честно подсчитать голоса?

— Я не знаю, зачем власть в Башкирии идет на такой подлог и обман. Зачем у людей убивают веру в честные и прозрачные выборы? Чего боятся чиновники? Возьмем цифру по явке, ведь она явно завышена. Если провести тотальную проверку, то она вряд ли превысит цифру в 35 процентов. Зачем наш народ так нагло и бессовестно обманывают, и как после таких издевательских действий мы должны дальше призывать избирателя приходит на участки?! Мы же не в Северной Корее живем. Зато с высокой трибуны произносятся слова о честных и конкурентных выборах, которые прошли без нарушений.

Я считаю, что таким образом республиканская власть в лице Рустэма Хамитова просто подставляет президента России, который не раз призывал к прозрачности и абсолютной гласности во время избирательной кампании.

— Во время избирательной кампании вы старались не критиковать своих конкурентов на выборах в парламент страны. Можете ли сказать, что и они воздерживались от высказываний в вашу сторону?

— К сожалению нет. На многих встречах кандидат от партии «Единая Россия» обязательно упоминал мою фамилию в том или ином контексте. Я знаю, что и та газета, о которой мы упоминали в ходе интервью, готовилась с участием представителей штаба Байгускарова.

— Вернемся к дню голосования, наши коллеги и ваши представители во многих ТИКах видели своими глазами, как председатели участковых комиссий переписывали протоколы, не стесняясь, прямо под камерами. А ведь это уголовное преступление.

— Не хочу быть голословным и приведу вам еще один факт. Есть такая деревня Вязян в Хайбуллинском районе, откуда после выборов позвонили люди и не один десяток жителей. Они просят провести подворный обход и записать мнения людей, за кого они на самом деле голосовали. Таких населенных пунктов в моем округе десятки, если не сотни. Это предмет для разбирательств. Главное, чтобы правоохранительная система в республике стояла на страже закона, а не защищала интересы чиновников и телефонного права. Я думаю, что этих людей мы сумеем наказать

— А есть надежда, что эти дела, если будут заведены, дойдут до суда?

— На наших руках факты, видеозаписи, опросы людей, протоколы приложены, а не голословные утверждения. Не думаю, что всё это можно игнорировать и спустить на тормозах.

— Но фактически пострадают-то обычные люди, исполнители, а не те, кто им давал команды?

— Их предупреждали и неоднократно, что отвечает перед законом тот, кто ставит свою подпись. А люди, облеченные властью, которые сидели и прятались в своих уютных креслах и больших кабинетах, и раздавали свои команды по телефону, нести ответственность не будут. Если председатель участковой избирательной комиссии поставил свою подпись под поддельным протоколом, значит он знал на что идет и какое наказание его может ждать.

— Для вас итог участия в выборах – это разочарование, обида или стремление идти дальше?

— Я не из той категории людей, которые будут сидеть, посыпать голову пеплом, испытывать обиду или разочарование. Я боец по натуре. Выборы ещё не закончились, я и моя команда будем идти до конца, и отстаивать справедливость. Тем более у меня есть наказ от моих избирателей, от земляков. На всех встречах мне говорили: «Мы вас изберем, ваша главная задача – защитить наши голоса». Я не могу обмануть ожидания жителей нашей родной республики. Это моя обязанность – попытаться это сделать. Люди должны видеть, что я не опустил руки, не плюнул на все и ушел. Я никому не собираюсь ничего доказывать, я буду делать то дело, которое считаю необходимым. Это черта моего характера.

— Что вы хотели бы сказать и пожелать своим избирателям?

— Огромная душевная благодарность и простое человеческое спасибо за их поддержку. Многие из моих сторонников, простых людей подвергались прессингу со стороны властей, им угрожали, пытались воздействовать через родителей, детей, родственников. Никто не сдался, все шли до конца. Конечно, они получили уважение у своих односельчан и не побоялись идти против власти. Повторюсь, что людей возмущает то, как к ним относятся главы сельских поселений, главы городов и районов. Нежелание видеть проблемы, разговаривать с простыми жителями, страшная обида на любую критику — такая у нас сегодня власть в родном Башкортостане — снизу и до самого верха.

Меня радовало и радует, что, несмотря на все свои жизненные проблемы наши люди, мои земляки остаются, светлыми в душе и гостеприимными. Куда бы я ни приезжал, всегда приглашали за стол, попить чая, покушать и никакие возражения с моей стороны не принимались. Вспоминали башкирскую поговорку: «Нельзя быть выше хлеба!» и сажали за стол. Эти черты нашего народа ничем нельзя уничтожить и это очень важно.

Хотя и здесь местная власть доходила просто до маразма. В деревне Байназарово произошел случай, который меня возмутил до глубины души. Пожилая женщина накрыла на стол, пригласила нас в гости. Так нашли ее дочь и сказали: «Передай своей маме, чтобы не поила чаем Сарбаева, иначе у тебя будут проблемы». Я бы, наверное, если бы работал главой администрации такое и придумать бы не смог.

На месте Рустэма Закиевича я таких руководителей на пушечный выстрел не подпустил бы к власти и просто выгнал с работы за такие дела. У меня есть и просьба к администрации главы Башкирии: не подвергайте людей репрессиям за их честные взгляды и поддержку моей кандидатуры. В Салавате, например начальника отдела Башгосдрамтеатра города уже заставляют писать заявление об увольнении за то, что посмел пойти против местного главы. Зачем тогда проводить выборы и издеваться над людьми?

А всем тем, кто голосовал за меня, работал в моей команде, в моем избирательном штабе я хочу сказать: «Это не конец, это только начало пути. Впереди еще предстоит много избирательных кампаний. Вместе мы сила, вы показали себя мужественными людьми, которые не боятся гонений со стороны власти, готовы бороться за свои убеждения законными методами. Я верю в ваш непобедимый дух, мы еще поборемся и обязательно победим!»

Во второй части интервью, которое мы планируем опубликовать в понедельник, 3 октября, Раиль Сарбаев рассказал нам, почему власть в Башкирии и лично глава республики испугались его прохождения в Госдуму, что предпринял лично Рустэм Хамитов против Сарбаева в ходе политической борьбы, о том, были ли какие-то закулисные договорённости с башкирской региональной администрацией, а также о своих дальнейших планах и будущей политической карьере.