Генеральный директор «Жилстройинвест» Ринат Салихов: Кризис — в головах!

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Генеральный директор одного из самых крупных застройщиков Уфы Ринат Салихов рассказал о нынешней ситуации на рынке жилья, чего ждать в ближайшем будущем и почему компания выбрала нестандартное для уфимского рынка направление развития.

Группа Компаний "Жилстройинвест" работает на строительном рынке Уфы 19 лет. За это время компанией было построено 23 жилых комплекса общей площадью более 400 тысяч квадратных метров. Самые яркие и заметные из них — микрорайон «Айгуль», ЖК «Парус», ЖК «Фестиваль», ЖК «Эверест», ЖК «Олимп», в процессе сдачи жильцам находится ЖК «Четыре сезона». Первые годы своего существования работала как генподрядчик и со временем выросла в крупную организацию с собственным производством, проектным отделом, службой заказчика и другими структурами. Компания является лидером по введению новых концепций в сфере благоустройства. У истоков «Жилстройинвеста» стоял Рабис Салихов, сейчас компанией управляет его сын Ринат Салихов.

— Ринат Рабисович вы не так давно заняли пост руководителя группы компаний «Жилстройинвест». Что изменится в компании, или может уже изменилось?

— Меняется рыночная ситуация, и мы все должны на неё очень адекватно реагировать. И каждый для себя выбирает стратегию поведения в этих условиях. Кто-то стремится увеличить объёмы, чтобы завоевать более высокую долю рынка. Наша стратегия заключается в стабильном выполнении собственных обязательств, вне зависимости от рыночной ситуации. И при этом мы стремимся не зависеть от таких факторов, как кредиты, волатильность на рынке и снижение или изменение цен на недвижимость. Мы считаем, что в этих условиях правильнее вложиться в качество объектов.

Поэтому мы стараемся создать продукт, который за те же деньги будет обладать большими потребительскими свойствами. Но этому предшествует достаточно серьёзная работа не только по совершенствованию проектов, а прежде всего по организации работы. Это происходит благодаря тем изменениям, которые мы внедряем при управлении предприятием и при управлении строительными проектами. На сегодняшний день проделана колоссальная работа, планирование и контроль за исполнением планов ежемесячных, ежеквартальных, годовых — достигли очень высокого уровня, подобрана эффективная команда, которая способна решать задачи любой сложности, как на уровне организации строительства, так и на уровне реализации самих проектов.

Одним словом, мы проделали большую работу и трансформировались. Смена логотипа как раз и отражает изменения, это наше новое видение развития компании, стремление создать очень эффективный бизнес в области строительства жилья. Эффективный не только с точки зрения финансовых показателей, но и с точки зрения реализации проектов самого разного уровня сложности.

Нам очень нравится строить необычные проекты, мы видим, что это большой задел на будущее, это формирование «гудвила» нашей компании, узнаваемости, что тоже нашло отражение в нашем новом бренде.

Можно стоять на одном месте и строить однотипные достаточно некрасивые дома. Есть множество примеров массовой, скучной застройки. А можно превращать территорию, на которой мы строим, в некоторую новую точку развития города — это гораздо интереснее.

Да это дорого, но мы считаем, что это хороший вклад в будущее. Мы стремимся к тому, что, если человек увидел какое-то красивое здание, он знал, что это построил «Жилстройинвест». Это наша стратегия, в этом мы видим перспективу. Конечно должен быть разумный баланс, в соотношении востребованности таких объектов, реализуемостью, и надёжностью, это для нас — святая святых.

— Что для этого делается?

— Важной вехой нашего развития стало создание мощной генподрядной организации, которая выполняет эти работы, мы добились того, что можем строить в предельно сжатые сроки с достойным качеством. Так, например, первую очередь объекта «Четыре сезона» мы ввели на год раньше срока. При этом в объекте реализованы сложнейшие технические решения. Он сам по себе имеет необычные архитектурные формы, но помимо этого там есть сложнейшие инженерные решения.

— Какие технические инновации уже начали применять и какие планируете в будущем?

— Были очень интересные решения в области фасадов, это позволяет открыть больше светового пространства. Фасад практически полностью выполнен из алюминия, это очень дорогостоящее решение, но это позволило увеличить площадь светового проёма. Необычное остекление, то есть снаружи это выглядит как некая зеркальная поверхность, но светопропускаемость там на уровне обычного стекла.

— Такие решения требуют очень качественных материалов, они все российского производства?

— Очень много импортного, к сожалению, наш отечественный производитель пока не может обеспечить нас всем необходимым. Например, системы вентиляции и безопасности, лифты «Kone», скоростные и бесшумные — такие системы могут реализовать лишь производители, которые не один десяток лет работают в этой области. Мы подобрали очень качественные материалы для мест общего пользования — фойе и ресепшен. Ну и уже стандартное для нас широкое использование подземного пространства, это даёт возможности освободить дворовые площадки от автомобилей.

— Вы имеете в виду концепцию «двор без машин»?

— Да. Три уровня подземного пространства — это тоже сложные инженерные решения. А чтобы эффективно использовать всё пятно строительства, нам было необходимо исключить влияние на уже существующие соседние объекты.

— Согласен, в Уфе много говорят про какие-то карстовые провалы.

— Дело даже не в карстовых породах. Здесь нужно было сделать таким образом котлован, чтобы максимум подземного пространства охватить. Но вертикально котлован не отроешь, его края будут осыпаться. Поэтому мы по всему периметру выполнили стену в грунте, и это тоже сложное техническое решение, для исполнения которого мы привлекли пермскую компанию. Условно говоря, сначала строится стена, а уже потом роется котлован.

— А высотная часть?

— Здание изначально проектируется по особым техническим условиям, предъявляемым к зданиям повышенной сложности, например, устойчивость к пятибалльным землетрясениям.

— К землетрясениям в Уфе?

— Да, хотя вероятность такого события составляет один раз в пять тысяч лет. И таких вещей я могу перечислить очень много. И опять же повторюсь, на это уходит много ресурсов, в том числе и денег.

— А как же кризис?

— Кризис — он больше в голове. Вопрос в том, как ты будешь действовать в той или иной экономической ситуации.

— А на рынке жилья кризис как-то отразился?

— Да отразился. Покупательная способность людей снизилась, либо сдерживается самими гражданами в условиях экономической неопределённости. Я знаю, что в экономике есть деньги, и у людей они есть, но они фактически не работают. Вот в этом и есть кризис. Кризис ожиданий. Но ситуация уже начала меняться. Люди потихоньку начали приходить в себя и понимать, что нужно что-то делать. Да и условия на рынке стали хорошие: те, кто "сидел" в долларах или евро, понимают, что в валютном эквиваленте стоимость жилья после девальвации сильно снизилась, и они могут позволить себе такие покупки. Плюс хорошие условия складываются по ставкам ипотеки.

— Это хорошо, что цены и ставки по кредитам снижаются, но как в условиях кризиса не попасть в лапы мошенников и не стать так называемым обманутым дольщиком?

— Есть три важных шага, которые надо сделать, прежде чем приобрести квартиру:



Первый — оценить репутацию продавца, посмотреть уже готовые объекты, пообщаться с жильцами. Нужно искать информацию во всех источниках, например, в интернете. Интернет — очень злопамятное сообщество, все негативные моменты он аккумулирует, и это настоящий кладезь информации.

Второе — посетить стройплощадку, посмотреть, как работают люди, уровень организации, культуру производства. Если застройщик уделяет большое внимание культуре производства, то и качество продукта будет на высоте.

Третье — внимательно изучить документацию и договор, посоветоваться с юристами. Вот три основных правила, соблюдая которые, вы на 95 процентов обезопасите себя от возможных проблем.

— В начале беседы вы сказали о том, что компания развивается, чего ждать уфимцам в будущем? Увидят ли они какие-то интересные проекты от «Жилстройинвеста»?

— Да, у нас будет очень интересный проект. В этом году мы приступим к строительству комплекса «Аристократ» на улице Ленина. Этот объект премиальный, и там будут весьма оригинальные решения. Например, двор будет на высоте четырёх метров от уровня земли. Под этим стилобатом (нижней частью здания – прим.) будут инфраструктурные объекты: магазины, бутики. В этом же стилобате будет пешеходная галерея, по которой горожане смогут пройти в парк Якутова под нашим зданием.

— Вы очень любите необычные проекты, какое здание вы бы хотели перенести в Уфу из того, что видели в других городах России или мира?

— Нужно стремиться к тому, чтобы впитывать идеи, мировые тренды строительстве. Уфа — это столица, поэтому город должен принимать столичный облик, я за то, чтобы город рос в высь. Исторический центр нельзя загромождать, а вот какие-то точки, которые можно развивать, должны развиваться. Сейчас одна из мировых тенденций — строительство групп высотных объектов, которые образуют так называемые «сити», я — за это.

А если говорить про объекты, которые мне нравятся… Перед тем как проектировать наши объекты, мы отправили нашу проектную группу в турне, чтобы они посмотрели мировой опыт. Они съездили в крупнейшие города Европы, уделяя особое внимание техническим решениям, чтобы понимать тенденции именно в области высотного строительства. Лично мне нравятся многие высотные объекты: башня Петронас (Малайзия - прим.), Бурдж-Халифа (эмират Дубай - прим.), то как спроектированы небоскрёбы в Сингапуре, Шанхае.

— Стоит ждать такие небоскрёбы в Уфе?

— Прогресс не стоит на месте, мы верим, что в ближайшее десятилетие Уфа преобразится. Не без нашего участия, конечно.