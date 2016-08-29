Раиль Сарбаев: Проблему сырья для БСК теперь придется решать акционерам

Экс-премьер-министр Башкирии прокомментировал последние решения правительства.
Практически незамеченными в республиканских СМИ прошли два события, связанные с подписанием документов по участию республики в управлении Башкирской содовой компанией (БСК). Правительство региона отказалось от «золотой акции», а глава Башкирии подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий.
За комментарием Медиакорсеть обратилась к бывшему премьер-министру правительства республики Раилю Сарбаеву. Кстати, именно его в последнее время в ряде интернет-изданий и в социальных сетях пытались обвинить в том, что правительство, которое он возглавлял, хотело отдать АО «Сода» (теперь в составе БСК) для разработки горы Торатау и Юрактау
- Раиль Салихович, как вы относитесь к подобного рода обвинениям в ваш адрес и что было на самом деле 7 лет назад, когда рассматривался вопрос поиска новых месторождений как источников сырья для «Соды»?
- Все началось со служебной записки министра промышленности республики Юрия Пустовгарова, в которой он писал, что в скором времени возникнет сырьевая проблема в АО «Сода» и поисками ее решения надо заниматься уже сейчас. Было понимание, что в будущем без сырья предприятие может остановить производство, это налоги, это социальные платежи, рабочие места и благополучие второго по величине города республики. На основании этого обращения я направил служебную записку президенту Башкортостана Муртазе Рахимову, который в свою очередь дал поручение главе администрации Николаю Курапову разобраться в этой ситуации. Не спорю, что в письме на имя президента Башкортостана была высказана точка зрения, что в качестве источников сырья могут быть использованы Торатау и Юрактау. Но после совместного анализа, как с экономической, так и с общественной точки зрения мы пришли к совместному решению, что Шиханы трогать нельзя, нужно искать альтернативные месторождения. Да и в постановлении, подписанным мною в декабре 2009 года, нет ни слова об этих горах. Там написано, что создается рабочая группа по решению вопросов обеспечения сырьевыми ресурсами АО «Сода». И та же рабочая группа должна была предоставить план мероприятий по оценке состояния недр для проведения геологоразведочных работ и промышленной добычи известняка.
И если бы не смена власти, я думаю, что правительство Башкирии совместно с руководством АО «Сода» нашло бы приемлемый для всех сторон вариант. Никто же статуса памятников природы с гор Торатау и Юрактау не снимал, нет такого постановления и в помине. Значит, и все обвинения и досужие домыслы, просто не имеют под собой почвы. Правительство Башкирии во главе с Сарбаевым работало честно и открыто, и мне сегодня нечего скрывать от населения республики. Чего не скажешь, к сожалению, о нынешней власти республики. Вопрос с сырьем для БСК не снят. Рустэму Хамитову и правительству через полгода или год придется вернуться к этой проблеме.
- Кстати, как вы можете прокомментировать недавнее решение правительства Башкирии о прекращении действия специального права («золотая акция») на участие республики в управлении АО «Башкирская содовая компания» и указ главы региона, который исключил БСК из перечня стратегических предприятий?
- Это не что иное, как попытка сбросить все проблемы Башкирской содовой кампании на акционеров. Получается, что глава региона и правительство республики отказываются от решения накопившихся вопросов. Если сказать по народному: «это называется – засунуть голову в песок». Напомню, что «золотая акция» как условный вид корпоративного права, принадлежащего государству, являющемуся акционером общества, служит для государственного контроля за приватизируемой компанией. Значит, теперь этого контроля у нас попросту не будет. И еще напомню статью 38 из закона республики «О приватизации государственного имущества в РБ». Там четко прописано, что решение об использовании специального права на участие республики в управление акционерным обществом («золотая акция») правительство республики может принимать в целях обеспечения экономической безопасности Республики Башкортостан, защиты прав и законных интересов граждан. Получается, что в данном случае экономическая безопасность республики не пострадает, а что до прав и интересов населения? Кто же теперь будет слушать жителей? И почему об этом не пишут и не показывают СМИ республики? Все громко говорят о приватизации «Башнефти», а в это время без излишнего шума подписываются нужные документы.
Вспомните, сколько совещаний провел на эту тему Рустэм Хамитов, сколько обещаний дал населению республики, что пока он глава республики, горы никто трогать не будет. И теперь получается, что и он, и правительство тихо-мирно решили избавить себя от сырьевой проблемы БСК и еще более острых вопросов, связанных с башкирскими Шиханами. И если что, теперь за все в ответе акционеры содовой компании. Хватит уже ломать копья, надо садиться вместе и решать проблему сырья для Башкирской содовой компании. И все это делать открыто, учитывая мнение населения республики, которое выступает против разработки Торатау и Юрактау. И в этом вопросе я поддерживаю жителей Башкортостана, вполне понимая и опасения работников БСК и населения Стерлитамака о будущей судьбе одного из промышленных гигантов города.