Раиль Сарбаев: Проблему сырья для БСК теперь придется решать акционерам

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Экс-премьер-министр Башкирии прокомментировал последние решения правительства.

Практически незамеченными в республиканских СМИ прошли два события, связанные с подписанием документов по участию республики в управлении Башкирской содовой компанией (БСК). Правительство региона отказалось от «золотой акции», а глава Башкирии подписал указ об исключении БСК из перечня стратегических предприятий.

За комментарием Медиакорсеть обратилась к бывшему премьер-министру правительства республики Раилю Сарбаеву. Кстати, именно его в последнее время в ряде интернет-изданий и в социальных сетях пытались обвинить в том, что правительство, которое он возглавлял, хотело отдать АО «Сода» (теперь в составе БСК) для разработки горы Торатау и Юрактау

- Раиль Салихович, как вы относитесь к подобного рода обвинениям в ваш адрес и что было на самом деле 7 лет назад, когда рассматривался вопрос поиска новых месторождений как источников сырья для «Соды»?

- Все началось со служебной записки министра промышленности республики Юрия Пустовгарова, в которой он писал, что в скором времени возникнет сырьевая проблема в АО «Сода» и поисками ее решения надо заниматься уже сейчас. Было понимание, что в будущем без сырья предприятие может остановить производство, это налоги, это социальные платежи, рабочие места и благополучие второго по величине города республики. На основании этого обращения я направил служебную записку президенту Башкортостана Муртазе Рахимову, который в свою очередь дал поручение главе администрации Николаю Курапову разобраться в этой ситуации. Не спорю, что в письме на имя президента Башкортостана была высказана точка зрения, что в качестве источников сырья могут быть использованы Торатау и Юрактау. Но после совместного анализа, как с экономической, так и с общественной точки зрения мы пришли к совместному решению, что Шиханы трогать нельзя, нужно искать альтернативные месторождения. Да и в постановлении, подписанным мною в декабре 2009 года, нет ни слова об этих горах. Там написано, что создается рабочая группа по решению вопросов обеспечения сырьевыми ресурсами АО «Сода». И та же рабочая группа должна была предоставить план мероприятий по оценке состояния недр для проведения геологоразведочных работ и промышленной добычи известняка. И если бы не смена власти, я думаю, что правительство Башкирии совместно с руководством АО «Сода» нашло бы приемлемый для всех сторон вариант. Никто же статуса памятников природы с гор Торатау и Юрактау не снимал, нет такого постановления и в помине. Значит, и все обвинения и досужие домыслы, просто не имеют под собой почвы. Правительство Башкирии во главе с Сарбаевым работало честно и открыто, и мне сегодня нечего скрывать от населения республики. Чего не скажешь, к сожалению, о нынешней власти республики. Вопрос с сырьем для БСК не снят. Рустэму Хамитову и правительству через полгода или год придется вернуться к этой проблеме.

- Кстати, как вы можете прокомментировать недавнее решение правительства Башкирии о прекращении действия специального права («золотая акция») на участие республики в управлении АО «Башкирская содовая компания» и указ главы региона, который исключил БСК из перечня стратегических предприятий?