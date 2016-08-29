В Башкирии в госкомитете по тарифам назначен новый руководитель

Ольга КОРЗИК

Исполняющим обязанности председателя госкомитета назначена Светлана Бурдюк.

Фото: пресс-служба главы РБ

Рустэм Хамитов назначил Светлану Бурдюк исполняющим обязанности председателя Госкомитета РБ по тарифам, сообщает пресс-служба главы республики. Возглавлявшая комитет с сентября 2014 года Ирина Васимирская освобождена от должности в связи с выходом на пенсию.

Бурдюк Светлана Николаевна родилась в 1966 году в Липецкой области.

В 1989 году окончила Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, в 2001 году – Башкирский государственный аграрный университет (квалификация – преподаватель истории, экономист) (специальность – история, экономика и управление аграрным производством).

Трудовую деятельность начала в 1983 году с должности заведующий магазином;

С 1984 по 1989 годы – секретарь комитета комсомола совхоза «Березовский», инструктор по спорту;

С 1989 по 1992 годы – руководитель кружка в городском доме творчества города Уфы;

С 1993 по 2002 годы – продавец МП «Колос», бухгалтер ООО «Тандем»;

С 2002 по 2003 годы – бухгалтер фирменного магазина ОАО «Уфамолзавод»;

С 2003 по 2009 годы – главный бухгалтер, заместитель директора ГУП «Табигат» РБ;

С 2009 по 2010 годы – финансовый директор многопрофильной строительной фирмы «Стройпроектсервис»;

С 2010 по 2014 годы – начальник отдела регулирования жилищно-коммунальных и социальных услуг Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.



