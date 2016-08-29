Рустэм Хамитов рассказал молодежи, как проходит его утро

Ольга КОРЗИК

Глава Башкирии пообщался с участниками молодежного конвента в Уфе.

Фото: пресс-служба главы РБ

В субботу, 27 августа, глава республики Рустэм Хамитов посетил молодежный конвент «МИР: Молодежь. Идеи. Развитие», который проходил в Конгресс-Холле. На общение с молодыми людьми он выделил час своего времени — с 12.00 до 13.00.

Представляя главу республики участникам конвента, ведущая попросила задавать ему только «корректные и актуальные вопросы».

Большую часть встречи занял монолог Рустэма Хамитова.

Обычное утро Хамитова

Он рассказал участникам мероприятия о том, как начинается его утро.

- Я тоже сегодня как обычно встал в 6:15. Час занимался спортивными и физическими упражнениями. Занятие состоит примерно из трёх частей. 20 минут я хожу на эллипсоиде или беговой дорожке, получается 4-5 км. 20 минут занимаюсь гимнастическими упражнениями: отжимаюсь, приседаю, работаю с гантелями. 20 минут – на гимнастическом коврике: растягивания, разного рода стойки, дыхательные упражнения. Примерно час времени каждый день я уделяю своему здоровью, - рассказал Рустэм Хамитов.

Тема здорового образа жизни сегодня очень актуальна в обществе. Присутствующие в зале разделили это мнение с господином Хамитовым — раздались аплодисменты. Глава республики же гарантировал молодежи, что если «они начнут заниматься сегодня», то у них «есть все шансы дожить до 100 лет» и «увидеть своими глазами XXII век».

- По расчётам учёных, дети, родившиеся сегодня в цивилизованных странах, в среднем проживут 103 года. Понятно, что они будут заниматься и физической культурой, к чему я вас призываю. Но и медицина, и здравоохранение будут другими. Всё будет другое. Поразителен сам факт – дети, родившиеся в 2015-2016 году, в среднем проживут 103 года. Они увидят XXII век. Вот к чему надо стремиться, - сказал Рустэм Хамитов и продолжил рассказ о своем обычном утре.

После гимнастических упражнений глава республики изучает ситуацию на всех «фронтах» своей деятельности: знакомится с оперативными данными от МВД, министерства сельского хозяйства и т. д.

"Нам нужно три ребенка на семью"

Затем Рустэм Хамитов коснулся демографических проблем. Он озвучил статистику, согласно которой численность молодого населения нашей республики стремительно снижается.

- Сегодня утром, готовясь к нашей встрече, открыл справочники. В 2013 году у нас родилось 60 тысяч детей, в 2014 году – 61,5 тысячи, а в 2016 году родится уже 57,5 тысячи детей. Рождаемость падает, потому что сокращается количество молодого населения республики. В 2013 году молодых мужчин и девушек в возрасте от 20 до 34 лет было 940 тысяч. В 2018 году их уже будет 910 тысяч, а в 2028 году – 680 тысяч. Это даёт о себе знать поколение, родившееся в конце 1990-х годов. Их очень мало. А нам нужны солидные демографические показатели. Отсюда вывод: один-два ребёнка на семью, как в среднем сегодня считают демографы, – это мало, - сказал Рустэм Хамитов.

После чего он призвал молодежь иметь по трое и больше детей и пообещал поддерживать молодежные многодетные семьи. Рустэм Хамитов сам имеет двоих детей: сына и дочь. Однако, надо было иметь трех, четырех, пятерых, сказал глава регона и посетовал на то, что ему «в свое время не хватило такого лектора-агитатора вроде меня, который бы сказал : «Нужно трое-пятеро детей!».

Какие профессии исчезнут, а какие появятся к 2030 году

Глава региона сообщил, что к 2030 году исчезнут около 100 профессий — почтальоны, вахтеры и охранники, лекторы, и люди, которые сегодня несут важные коммуникативные функции в структурах государственного управления. Взамен появятся новых 200 профессий - в медицине: IT-медик, биоэтик, генетический консультант, оператор медицинских роботов, молекулярный диетолог, IT-генетик, киберпротезист, тканевой инженер, специалист по персонифицированной медицине; в строительстве - проектировщик «умного дома», прораб IT, специалист по проектированию 3D-печати в строительстве и т. д.

Рустэм Хамитов отметил, что важно, чтобы по этим специальностям наши молодые люди могли учиться в Башкирии и потребовал от работников вузов, чтобы «они начинали работать над формированием облика будущего у нас в республике».

- Важно, чтобы эту работу вы вели по-настоящему, не в плане сегодняшних сиюминутных увлечений, а стратегически, понятно, разумно, привлекая к этому молодёжь, - сказал Рустэм Хамитов.

Власть критикуют всегда

Не обошелся глава республики и без наставлений. Он призвал молодежь быть внимательными и не делать ошибок.

- Сегодня много провокаторов, которые подбивают молодёжь к разного рода поступкам, в том числе ориентируют её действовать против интересов государства, выходить за правовое поле, - сказал Рустэм Хамитов - Вы должны быть предельно и крайне внимательны к тому, к чему вас стараются подтащить некоторые взрослые люди.

Поэтому молодежи нужно, по мнению главы республики, «быть рядом со своими сверстниками, вместе трудиться и двигаться вперёд». По его словам молодежь «должна обладать объективностью».

- Очень легко критиковать власть. Это самое простое, что можно себе придумать. Потому что в обществе, в жизни совершенно много разных нерешённых задач, и за любую из этих многочисленных задач можно «лупить» правительство до посинения. Пускай это на словах, но, тем не менее, правительство, власть – это самая лёгкая добыча для критики. На мой взгляд, здесь нужно отделять зёрна от плевел, уметь это делать и понимать, что работа во власти, в управлении – сама по себе сложная организационная штука, - сказал Рустэм Хамитов.

А после этого пообещал, что собравшихся на этой площадке, которые будут работать во власти, также коснется «необоснованная критика».

- Запомните мои слова, и вас точно так же будут обижать необоснованная критика, необъективное разбирательство и прочие малосимпатичные вещи, - сказал глава региона.

Роддом, утечка мозгов и сельская наука

Всего Рустэм Хамитов говорил 35 минут. В конце беседы он извинился перед аудиторией за то, что «перебрал по времени». В результате на ответы на вопросы осталось только 15-20 минут, а задать их смогли лишь пять-шесть человек из 500 участников.

Один из них попросил главу республики построить роддом в Бирске. Глава республики не смог отказать и пообещал выполнить эту просьбу, как и просьбу одного из общественников отремонтировать клуб в селе Николаевка Туймазинского района.

Другой участник конвента поинтересовался у Рустэма Хамитова, какие глобальные вопросы стоят над республикой. Глава отметил, что в их числе - формирование дружелюбного общественно-политического климата в республике и «утечка мозгов» из региона.

– Выдающиеся выпускники заканчивают школу, махом уезжают в Москву, Петербург, а иногда и в заграничные университеты, и не возвращаются. Мы теряем самых толковых, умных, достойных ребят, тех, кто мог бы сформировать будущее нашей республики, – отметил Рустэм Хамитов.

Также Рустэма Хамитова попросили провести заседание совета по науке при главе региона, посвященное научно-техническому развитию сельского хозяйства, с тем, чтобы молодежь могла бы высказать на нем свои идеи. Глава Башкирии поддержал инициативу, отметив, что такое заседание состоится уже осенью.