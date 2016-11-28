У службы радиовещания ГТРК «Башкортостан» новый руководитель

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Им назначен известный в Башкирии теле - и радиожурналист Ришат Миндияров

Фото: http://gtrk.tv/

Руководителем службы радиовещания ГТРК «Башкортостан» назначен Ришат Миндияров. В региональную редакцию филиала ВГТРК, входят три радиостанции; «Радио России Башкортостан», «Вести FM», «Радио Маяк». Наш коллега, известный в республике теле-и радиожурналист свою работу на Радио Башкортостана начал в качестве корреспондента еще будучи студентом 3 курса БГУ.

Ришат в начале 90-х годов прошлого столетия был автором и ведущих популярной аналитической программы «Даира», которая одной из первых начала выходить в прямом эфире республиканского радио. Вместе со своими коллегами он стоял у истоков канала «Радио-2». Именно из этой радиостанции возникли затем ныне известные радиоканалы «Юлдаш» «Спутник ФМ» С 1995 года автор и ведущий телевизионной программы «Салям», с 2003 по 2004 год главный редактор, башкирской редакции информационных программ телеканала БС. С 2016 года работает в ГТРК «Башкортостан», вел передачу «Акценты недели» на «Радио России Башкортостан» и передачу «Доброе утро республика!» на телеканале «Россия 1 Башкортостан».

Награжден Почетной Грамотой Республики Башкортостан.