Владимир Спеле назначен председателем Госкомитета Башкирии по делам юстиции

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В начале нулевых он уже возглавлял министерство юстиции республики

Фото: Кристина Дейнеко

Указом главы Башкирии Рустэма Хамитова Владимир Спеле назначен председателем Государственного комитета РБ по делам юстиции

Справка:

Владимир Спеле Владимир родился 8 июня 1969 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию Государственной службы и управления при Президенте РБ и Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в АО «Бюро недвижимости», где работал юристом, начальником юридического отдела.

В 2001–2006 годах – министр юстиции Республики Башкортостан.

В 2006–2013 годах – руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ администрации президента РБ.

В 2013 году – секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ– руководитель аппарата межведомственного Совета общественной безопасности РБ

В 2013–2016 годах – руководитель Аппарата межведомственного Совета общественной безопасности Башкирии.