В Корпорации развития Башкирии сменился руководитель

Константин КЛИМОВ

Артём Киреев возглавлявший акционерное общество с 2011 года покинул свой пост

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в кабинете министров, Артём Киреев покинул свой пост, временно исполняющим обязанности директора назначен его бывший заместитель Олег Голов. Как сообщил изданию сам Киреев, он решил уйти в бизнес и займёт пост председателя совета директоров «Килстройинвеста» занимающего строительством крупного жилого комплекса в пригороде Уфы.

Корпорация развития Башкирии создана 20 декабря 2010 года после соответствующего указа главы региона Рустэма Хамитова. Основной задачей корпорации развития является оказание на коммерческой основе услуг для инвесторов, ведущих бизнес в республике. Также акционерное общество управляет имеющимися в регионе индустриальными парками.