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28 сентября, среда
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Глава Башкирии потерял семь позиций в рейтинге губернаторов// 28.09.2016
Медиалогия опубликовала итоги своего исследования за август 2016 года
Фото: пресс-службы главы Башкирии
Глава Башкирии занял 36 место в ТОП-50 губернаторов в сфере ЖКХ. По сравнению с июлем 2016 года Хамитов потерял 7 позиций. Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.), Рустам Минниханов (Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская обл.) и Сергей Гапликов (Коми).
Самые заметные перемещения в ТОП-20 у главы Тамбовской области Александра Никитина (+30) и главы Владимирской области Светланы Орловой (+32).
Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 32 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
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