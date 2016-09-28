Глава Башкирии потерял семь позиций в рейтинге губернаторов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Медиалогия опубликовала итоги своего исследования за август 2016 года

Фото: пресс-службы главы Башкирии

Глава Башкирии занял 36 место в ТОП-50 губернаторов в сфере ЖКХ. По сравнению с июлем 2016 года Хамитов потерял 7 позиций. Лидерами медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская обл.), Рустам Минниханов (Татарстан), Алексей Дюмин (Тульская обл.) и Сергей Гапликов (Коми).

Самые заметные перемещения в ТОП-20 у главы Тамбовской области Александра Никитина (+30) и главы Владимирской области Светланы Орловой (+32).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 32 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.