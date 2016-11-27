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ПЕРСОНА

В Уфе священник учит детей рукопашному бою, самбо и военному искусству

Наталья КУЗНЕЦОВА // 27.11.2016
Герой проекта "Прогрессоры 24" Отец Виктор Иванов уже почти 15 лет руководит военно-патриотическим объединением «Александр Невский».

Отец Виктор Иванов – протоиерей Свято-Пантелеймоновского храма Уфы. Служба в храме – его основная работа и главный долг. Однако есть в его жизни еще одно большое, важное и любимое дело. Это военно-патриотическое объединение «Александр Невский», которое он сам создал и руководит уже почти 15 лет.

 Вечером отец Виктор Иванов идет в пятиэтажку -хрущевку рядом с храмом на улице Архитектурной. Здесь на первом этаже, в помещении муниципального подросткового клуба "Умелые руки", три раза в неделю проходят тренировки военно-патриотического объединения "Александр Невский". Уже несколько лет отец Виктор официально работает здесь педагогом дополнительного образования. Само объединение существует с 2002 года, сначала это был один клуб, а теперь их два. Помимо этого есть еще одна группа для совсем маленьких детей в возрасте от 4 до 6 лет.

Отец Виктор заходит в зал и можно сказать перевоплощается. Теперь это не священник, а тренер.
- Ты чего делаешь? - грозно прикрикивает он на расшалившегося мальчишку. - И как ты мог со своим товарищем так поступить. Теперь мне и его придется наказать, а виноват в этом ты, настоящий мужик так не поступает!
Дети выстраиваются в ряд.
- Здравия желаю товарищи курсанты! - по-военному четко и громко произносит отец Виктор.
Все четко, строго и организовано. Разминка, проработка приемов и достаточно резкие, совсем не похожие на речь священника, замечания тренера. В промежутке в тренере все же пробуждается священник. Хотя даже не священник, а педагог, стоящий за традиционные ценности. О Боге и религии он практически не говорит, но воспитывать детей не забывает. Наблюдая за тем, как дети занимаются, он рассказывает им то жизненную историю, то анекдот, в которых заложен глубокий воспитательный смысл. Но все это как бы незаметно, между делом.
- Я не ставлю своей целью привести их всех в православие, хотя конечно хочу этого, но ни в коем случае не навязываю, - поясняет отец Виктор. - Я даю основу, а выбор они должны делать сами.
Школьников в возрасте до 17 лет отец Виктор, сам в прошлом военный, учит рукопашному бою, боевому самбо. Также здесь проводят военную, высотную, огневую подготовку, изучают тактику ведения боя. Летом клубы объединения выезжают в Благовещенский район Башкирии на так называемый военно-полевой выход. В том, что он, священник, учит всему этому, детей, отец Виктор не видит ничего предосудительного.
- Я не учу их убивать, я учу их защищаться через физические упражнения, - поясняет отец Виктор свою позицию. - В обществе навязан стереотип о том, что православие - это значит плыть по течению. А надо напротив плыть против течения. Православие всегда славилось своими воинами, героями. Многие спрашивают, а почему священник этим занимается. Ну, во-первых, у меня есть опыт. А во-вторых, я не против, пусть кто-нибудь другой занимается, но что-то столько лет уже, а нет желающих.
Принципиальное отличие "Александра Невского" от многих спортивных клубов - здесь учат не только побеждать, но и проигрывать. Отец Виктор считает, что в детях нельзя взращивать тщеславие, поэтому несколько раз за тренировку повторяет:
- Выиграете - хорошо, проиграете - ничего страшного, не это главное.
Но тем не менее его воспитанники периодически выигрывают соревнования самого разного уровня.
Сохраняются здесь и установки священника насчет роли в обществе мужчин и женщин. В клубе наравне с мальчиками тренируются и девочки. Но они, например, не принимают участие в соревнованиях.
- Первое время они участвовали, но потом я выступил против, - рассказывает отец Виктор. - Девочке это не нужно, ее дело рожать детей и заниматься их воспитанием. 
- А зачем ей тогда это нужно?
- Во-первых, она будет лучше понимать своего сына в будущем. Во-вторых, она учится самозащите и учится преодолевать страх. А мужчиной она от этого не становится. Мне вот две девочки недавно признались, что вне тренировок перестали носить брюки, а будут носить только юбки.
Здесь сейчас тренируются около 30-ти ребят, в том числе трудные подростки, дети из неблагополучных и малообеспеченных семей.
- Один мой трудный подросток, после того как прошел через наш клуб стал милиционером, - приводит пример отец Виктор.
Завершается тренировка большой воспитательной беседой. Не скучными нотациями, а разговором, в котором отец Виктор говорит то как строгий наставник, то как веселый друг.
- На следующей неделе все мне чтобы принесли оценки за четверть за подписью классного руководителя, обманете, на вашей совести, - строго наказывает отец Виктор и шутливо добавляет - А теперь дружно смотались в раздевалку!

Дети радостно смеются. Чувствуется, что они и боятся и уважают и любят своего тренера одновременно.

- А чем вы гордитесь больше всего в вашем клубе?
- Мои ученики прошли три войны и остались живы, - отвечает отец Виктор. - Многие пришли в православие, несколько человек поступили в духовную семинарию. Есть пара, которая создала образцовый православный брак. Я искренне рад, что все это получилось.

 

 

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