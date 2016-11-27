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ПЕРСОНА
В Уфе священник учит детей рукопашному бою, самбо и военному искусству// 27.11.2016
Герой проекта "Прогрессоры 24" Отец Виктор Иванов уже почти 15 лет руководит военно-патриотическим объединением «Александр Невский».
Отец Виктор Иванов – протоиерей Свято-Пантелеймоновского храма Уфы. Служба в храме – его основная работа и главный долг. Однако есть в его жизни еще одно большое, важное и любимое дело. Это военно-патриотическое объединение «Александр Невский», которое он сам создал и руководит уже почти 15 лет.
Вечером отец Виктор Иванов идет в пятиэтажку -хрущевку рядом с храмом на улице Архитектурной. Здесь на первом этаже, в помещении муниципального подросткового клуба "Умелые руки", три раза в неделю проходят тренировки военно-патриотического объединения "Александр Невский". Уже несколько лет отец Виктор официально работает здесь педагогом дополнительного образования. Само объединение существует с 2002 года, сначала это был один клуб, а теперь их два. Помимо этого есть еще одна группа для совсем маленьких детей в возрасте от 4 до 6 лет.
Отец Виктор заходит в зал и можно сказать перевоплощается. Теперь это не священник, а тренер.
Дети радостно смеются. Чувствуется, что они и боятся и уважают и любят своего тренера одновременно.
- А чем вы гордитесь больше всего в вашем клубе?
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