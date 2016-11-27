Священник Виктор Иванов: Сегодня люди не должны афишировать добрые дела.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Медиакорсеть публикует отдельные зарисовки из жизни хороших людей Уфы в рамках проекта "Прогрессоры 24"

Протоиерей Свято-Пантелеймоновского храма Уфы Виктор Иванов - один из героев проекта "Прогрессоры 24", о людях, которые так или иначе меняют жизнь к лучшему. Священник много лет руководит военно-патриотическим объединением "Александр Невский". В рамках проекта корреспондент "Медиакорсети" провела с отцом Виктором целый день. Отдельные зарисовки мы публикуем сегодня на сайте. На этот раз это фрагмент встречи священника с активистами "Александра Невского".

Между делом, говоря о встрече с одной из православных общественниц, отец Виктор упоминает, казалось бы, незначительный случай:

- Она мне сказала, я вашу кандидатуру предложила автору одной известной телепрограммы, - рассказывает он. - Мне это, если честно, не нравится. Я говорю: вы меня хоть спросили?

- А почему вы не хотите? - прерываю я его рассказ.

- Я не достоин, - скромно опустив глаза, говорит отец Виктор. - Я поступаю, как обычный человек и священник. Не надо делать из меня героя.

Он считает, что люди сегодня стали слишком нескромными. Все пытаются любыми средствами показать, что они делают что-то уникальное, и порой ничтожным мелочам придается значение чего-то суперуникального и суперважного.

- Люди пытаются любыми средствами себя показать, причем часто не столько положительными, сколько отрицательными действиями, - поясняет он свою позицию. - Всеми путями пытаются прославиться. А вот раньше делали положительное, но не афишировали это. А надо делат добро не ради тщеславия, а добро ради добра. Мир в этом плане должен меняться.