|
27 ноября, воскресенье
|
ПЕРСОНА
Священник Виктор Иванов: Сегодня люди не должны афишировать добрые дела.// 27.11.2016
Медиакорсеть публикует отдельные зарисовки из жизни хороших людей Уфы в рамках проекта "Прогрессоры 24"
Протоиерей Свято-Пантелеймоновского храма Уфы Виктор Иванов - один из героев проекта "Прогрессоры 24", о людях, которые так или иначе меняют жизнь к лучшему. Священник много лет руководит военно-патриотическим объединением "Александр Невский". В рамках проекта корреспондент "Медиакорсети" провела с отцом Виктором целый день. Отдельные зарисовки мы публикуем сегодня на сайте. На этот раз это фрагмент встречи священника с активистами "Александра Невского".
Между делом, говоря о встрече с одной из православных общественниц, отец Виктор упоминает, казалось бы, незначительный случай:
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.11.2016 // ПУЛЬС
Башкирия вошла в ТОП-10 регионов России по продажам легковых автомобилей
27.11.2016 // ПЕРСОНА
Священник Виктор Иванов: Сегодня люди не должны афишировать добрые дела.
27.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Священник Виктор Иванов: "Нужно растить патриотов и делать это ненавязчиво"
26.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Почему Рустэм Хамитов поменял главу своей администрации: мнения политологов
26.11.2016 // ПЕРСОНА
Владимир Нагорный назначен руководителем администрации главы Башкирии
26.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ушел из жизни известный башкирский певец Фарит Бикбулатов
26.11.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей
26.11.2016 // ПЕРСОНА
Умер Фидель Кастро, лидер кубинской революции
5-Я КОЛОНКА
Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте