27 октября, четверг
ПЕРСОНА

Главой администрации Янаульского района снова стал Ильшат Вазигатов

Ольга КОРЗИК // 27.10.2016
Его единогласно выбрали 24 октября.

24 октября на втором заседании совета мунициального района Янаульский район четвертого созыва был избран глава администрации. Как сообщается на официальном сайте района, им стал Ильшат Вазигатов, который занимал эту должность с 2008 года. За него проголосовали единогласно  все 14 присутствующих депутатов. На эту должность также претендовал Артур Шарафисламов.

Ильшат Вазагатов родился в феврале 1968 года в Уфе.

 В 1992 году закончил Башкирский государственный аграрный университет.

В 1986 и по 1988 год служил в армии.

С 1992 по 1995 работал главным инженером колхоза имени Чапаева Янаульского района.

С 1995 по 1998 год был начальником автотракторного парка Янаульского элеватора.

В 1998 году перешел на работу заместителем директора Янаульского элеватора и работал по 2001 год.

С 2001 по 2005 год занимал должность заместителя главы администрации, начальник отдела городского хозяйства администрации города Янаула и Янаульского района.

В 2007 году Ильшат Вазигатов окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан.

С 2006 по 2008 года работал руководителем администрации городского поселения город Янаул муниципального района Янаульский район.

С 2008 года работает в должности главы администрации муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан.

 

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