Владимир Жириновский отказался работать в уфимском горсовете

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Лидер ЛДПР передал свой мандат Кириллу Бадикову

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который возглавлял список партии на выборах в уфимский горсовет, отказался от своего мандата. Так же поступил еще один член ЛДПР Иван Сухарев. Оба они стали депутатами Госдумы. Согласно Кодексу о выборах Башкирии их мандаты перешли следующим за ними в партийном списке кандидатам – Кириллу Бадикову и Руслану Зайнуллину.



Ранее лидер ЛДПР отказался от слов, которые ему приписывают и припоминают в Башкирии с начала 1990-х годов, о том, что татарско-башкирское население необходимо отправить в Монголию.