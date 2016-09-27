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27 сентября, вторник
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ПЕРСОНА
Владимир Жириновский отказался работать в уфимском горсовете// 27.09.2016
Лидер ЛДПР передал свой мандат Кириллу Бадикову
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который возглавлял список партии на выборах в уфимский горсовет, отказался от своего мандата. Так же поступил еще один член ЛДПР Иван Сухарев. Оба они стали депутатами Госдумы. Согласно Кодексу о выборах Башкирии их мандаты перешли следующим за ними в партийном списке кандидатам – Кириллу Бадикову и Руслану Зайнуллину.
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