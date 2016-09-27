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ПЕРСОНА

Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым

Наталья КУЗНЕЦОВА // 27.09.2016
Новый председатель уфимского горсовета пообщался с прессой

Фото: пресс-службы уфимского горсовета

Новоизбранный председатель горсовета Уфы после первого заседания пообщался с журналистами. В беседе он пообещал учесть минусы в работе совета предыдущего состава, которые обозначили представители СМИ. Журналисты в частности попросили сделать открытыми заседания постоянных комиссий, а также выдавать им проекты решений совета, как это было раньше.

- Я понял вас, - ответил Валерий Трофимов. - дайте мне хотя бы несколько дней, чтобы разобраться во всем. Вы же понимаете, я человек, который работал на заводах и фабриках, и тут нужно решать вопросы иного характера.

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