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27 сентября, вторник
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ПЕРСОНА
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым// 27.09.2016
Новый председатель уфимского горсовета пообщался с прессой
Фото: пресс-службы уфимского горсовета
Новоизбранный председатель горсовета Уфы после первого заседания пообщался с журналистами. В беседе он пообещал учесть минусы в работе совета предыдущего состава, которые обозначили представители СМИ. Журналисты в частности попросили сделать открытыми заседания постоянных комиссий, а также выдавать им проекты решений совета, как это было раньше.
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