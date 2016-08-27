27 августа, суббота
ПЕРСОНА

Владимир Путин уволил замминистра МВД Башкирии

Ольга КОРЗИК // 27.08.2016
Указ об этом подписан 26 августа.

Фото: http://www.ksmvdrb.ru/

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности заместителя министра внутренних дел РБ генерал-майора полиции Вячеслава Андреева. Указ об этом подписан 26 августа. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Причина такого решения не уточняется, как и имя нового замминистра.

Полковник полиции Андреев Вячеслав Николаевич родился 24 сентября 1963 года в Свердловской области. Образование высшее – в 1991 году окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, в 2006 году – Ленинградский государственный университет. В органах внутренних дел с ноября 1992 года. С сентября 2009 года – начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска №2 УВД по Магаданской области. 17 июня 2011 года назначен на должность начальника оперативно-разыскной части уголовного розыска УМВД России по Магаданской области. С сентября 2013 года работает в Башкирии. 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ПЕРСОНА

26.08.2016
Раиль Сарбаев: С выборов меня снимали нагло, это был политический фарс
Экс премьер-министр Башкирии рассказал о событиях двухлетней давности.

25.08.2016
Азат Бадранов: Национальная политика – очень тонкая материя
Один из организаторов «UfaForum» рассуждает о перспективах нового союза башкирской молодежи.

23.08.2016
Аббас Галлямов: «Хамитова попросили написать письмо Путину»
Известный политолог высказал свое мнение о причинах переноса приватизации «Башнефти».

23.08.2016
Председатель Совета директоров УМПО Анатолий Сердюков будет раздавать премии
На совете директоров Объединенной двигателестроительной корпорации он получил новые назначения.

21.08.2016
Фотофакт: Уфу посетила Ирина Хакамада
Известная женщина-политик провела в Уфе встречу с женщинами и приняла участие в предпринимательском форуме

21.08.2016
В Уфе даст бесплатную лекцию известный адвокат Александр Трещев
Чтобы попасть на нее, необходимо предварительно пройти регистрацию

19.08.2016
Уроженец Башкирии Андрей Назаров может стать бизнес-омбудсменом России
Борис Титов хотел бы видеть его своим приемником.

19.08.2016
Зарина Гайсина спустилась с "Облаков"
И стала заниматься продвижением Национального симфонического оркестра.

18.08.2016
Рустэму Хамитову сегодня исполнилось 62 года
Вечером глава Башкирии отметит день рождения в кругу семьи.

18.08.2016
Александр Филиппов подал в суд на Владислава Никитина
Иск о защите чести и достоинства подан в Октябрьский районный суд Уфы.

17.08.2016
Константин Толкачев присоединился к всемирной акции First Seven Jobs
На странице в Facebook спикер парламента Башкирии рассказал о своих местах работы.

16.08.2016
Константин Толкачев: «Удивлен малому количеству грязи и негатива»
Председатель Госсобрания Башкирии высказался о своем личном опыте общения в социальных сетях.

11.08.2016
Рафис Кадыров: «Я вернулся в республику, чтобы победить»
Бывший банкир и кандидат в депутаты Госдумы встретился с журналистами.

11.08.2016
Глава Башкирии предложил в школах ввести занятия с лошадьми
Также в Мелеузовском районе Рустэм Хамитов предложил открыть центр иппотерапии.

09.08.2016
Рустэм Хамитов: "Ряд руководителей, которые строят дороги, живут уже за рубежом"
Глава Башкирии заявил об этом в интервью уфимским газетам.

08.08.2016
ДТП в Башкирии: Уфимец восемь раз перевернулся на внедорожнике
В минувшие выходные житель Уфы попал в аварию.

06.08.2016
Глава Госкомтранса РБ: "Наши дороги будут служить верой и правдой"
Ильяс Муниров выступил в эфире телеканала «Россия 24»

05.08.2016
Экс-мэр Уфы Павел Качкаев: Автомобиль – средство передвижения
Бывший мэр Уфы, а ныне депутат Госдумы Павел Качкаев отреагировал на посты уфимцев.


Вопрос дня

Как вы считаете, влияет ли на результаты выборов пресловутый административный ресурс?

Нет, не влияет
Сейчас не влияет так сильно, как раньше
Влияет: результат выборов определяется в администрации городов и районов
Влияет в какой-то степени, но главное - что решит избиратель
Не знаю - не хожу на выборы
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"