Минздрав Башкирии: В профессионализме врачей перинатального центра никто не сомневается

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Назир Мингазов рассказал Медиакорсети о причинах объединения Республиканского перинатального центра и клинического родильного дома №4.

Мы уже писали о том, что в некоторых интернет-СМИ республики появились публикации, в которых было написано о скандале, связанном с объединением Республиканского перинатального центра и клинического родильного дома №4. Для того, чтобы получить официальную информацию и прояснить ситуацию, мы встретились с первым заместителем министра здравоохранения Башкортостана Назиром Мингазовым

- Назир Насилевич, почему было принято решение об объединении Республиканского перинатального центра (РПЦ) и клинического родильного дома №4?

- Это решение не одного дня, были изучены все плюсы и минусы. Все это делается для блага пациентов и улучшит качество медицинской помощи беременным женщинам в период беременности и родов, а также новорожденным детям.

- Пошли разговоры о предстоящем сокращении сотрудников перинатального центра. Так ли это на самом деле?

- Хочу официально заявить, что никакого сокращения не будет. Мы даже ощущаем нехватку кадров в службе родовспоможения республики, в том числе и в родильных домах. При объединении двух лечебных учреждений медперсонал сокращен не будет.

- Нет ли у вас ощущения, что есть некие люди, которые искусственно подогревают ситуацию вокруг объединения двух лечебных учреждений, нагнетают конфликт внутри коллективов?

- Я думаю, что нет. Наших коллег просто ввели в заблуждение, идет недопонимание ситуации. В связи с этим Анвар Акрамович (Анвар Бакиров-министр здравоохранения РБ – прим.ред.) дал поручение встретиться с коллективом РПЦ. (Данная встреча состоялась вчера, 26 января.) Кроме того, данный проект будет проходить общественные слушания.

- Как вы оцениваете профессиональный уровень специалистов центра?

- Он высокий, врачи имеют большой опыт работы в службе родовспоможения и неонатологии. Учитывая, что новое здание республиканского перинатального центра оснащено новым и уникальным оборудованием и все они прошли специальное обучение.

- Насколько я знаю, в центре полностью создана локальная телемедицинская сеть и республиканский телемедицинский центр, который позволяет выполнять РПЦ координирующую роль, и контролировать каждый день каждую вновь зарегистрированную беременную женщину и каждого вновь родившегося ребенка?

- Да, в РПЦ есть специальная программа мониторинга беременных женщин. Она создана несколько лет назад. Более того, некоторые наши коллеги из других регионов взяли ее за основу для создания аналогичных программ у себя.

- Один из главных показателей качества работы службы родовспоможения – это уровень младенческой и материнской смертности. В Башкирии эти показатели удалось существенно снизить? Благодаря чему удалось это сделать?

- Задачи по снижению младенческой и материнской смертности для службы являются одними из главных. Профессиональный опыт двух коллективов этих учреждений усилит качество оказания медицинских услуг будущим матерям. Казалось бы, обычный человек может сказать, что снизили показатель младенческой смертности с 7,2 до 5,8 на тысячу родившихся детей. 1,4 - такая разница. Но медики, которые занимаются этой проблемой могут смело утверждать, что снижение этого показателя даже на 0,1 – это колоссальная победа. За этим стоит большой труд врачей. Это целая цепочка, о которой можно долго говорить. Снижение этих показателей говорит именно о повышении качества медицинских услуг.

- Много жалоб поступает от пациентов на нехватку гинекологов в муниципальных поликлиниках. Что предпринимает в этом направлении минздрав?

- Кадровый вопрос - один из самых острых вопросов. Минздрав активно работает со студентами, которые обучаются в профильных вузах, но проблему кадров нельзя решить за один год. Мы над этим работаем. В частности, чтобы решить кадровую проблему по специальности врач-неонатолог, в этом году мы планируем запустить программу, которая по содержанию и форме напоминает программу «Земский доктор» - именно для родильных домов.

- Какую в целом оценку вы можете дать службе родовспоможения Башкирии?

- У нас достаточно высокий уровень медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным детям. Как вы правильно подметили, основная проблема - кадровая. Что касается оборудования – вопросов нет. Мы находимся на передовых позициях в стране. И будущим матерям сегодня не стоит бояться за свое здоровье во время беременности или за здоровье будущих детей. Самое главное, надо вовремя обращаться к врачам-специалистам, которые доведут вашу беременность до счастливых родов, чтобы на свет появился здоровый ребенок.