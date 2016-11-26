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ПЕРСОНА

Министр земельных отношений Башкирии стал вице-премьером

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.11.2016
Евгений Гурьев останется и на посту министра

До статуса вице-премьера правительства Башкирии указом главы региона повышен министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев. При этом он продолжит исполнять обязанности министра.

Биографическая справка:

Евгений Гурьев родился 21 сентября 1971 года в Бирске. Окончил Башкирский государственный университет, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Кандидат юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1995 году в Коммерческом агропромбанке «Башкирия», где работал ведущим юрисконсультом, заместителем начальника отдела правового обеспечения.

В 1997–2004 годах – юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического управления, директор юридического департамента, исполнительный директор, вице-президент ОАО «Урало-Сибирский банк».

В 2004–2006 годах – заместитель управляющего Башкирским отделением Сбербанка России.

В 2007–2014 годах – исполнительный директор – руководитель Приволжской региональной дирекции, главный исполнительный директор, заместитель Председателя Правления ОАО «УРАЛСИБ».

В 2014-2016 годах – министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

 

 

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