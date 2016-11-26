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26 ноября, суббота
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ПЕРСОНА
Министр земельных отношений Башкирии стал вице-премьером// 26.11.2016
Евгений Гурьев останется и на посту министра
До статуса вице-премьера правительства Башкирии указом главы региона повышен министр земельных и имущественных отношений республики Евгений Гурьев. При этом он продолжит исполнять обязанности министра.
Биографическая справка:
Евгений Гурьев родился 21 сентября 1971 года в Бирске. Окончил Башкирский государственный университет, Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Кандидат юридических наук.
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