Священник Виктор Иванов: прогресс без традиционной семьи невозможен

Наталья КУЗНЕЦОВА

Отец Виктор также считает, что патриотов надо растить ненавязчиво

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Одним из героев федерального проекта "Прогрессоры-24", который накануне 25 ноября провел журнал "Русский репортер" по всей стране и рассказал о людях, которые меняют жизнь окружающих к лучшему, стал протоиерей Виктор Иванов Свято-Пантелеймоновского храма Уфы – личность в городе достаточно известная, причем не только в кругу верующих людей. Так произошло потому, что он достаточно сильно выделяется на фоне многих других священнослужителей. Он много лет руководит военно-патриотическим клубом, учит детей рукопашному бою. Пишет стихи, поёт, рисует. Активно ведёт социальные сети и общается со СМИ, и не только по религиозным вопросам. Вся его жизнь – резко отрицательный ответ всем стереотипам о священниках. И при этом он консерватор, строг и последователен в сохранении традиционных ценностей. В рамках проекта мы провели один день с отцом Виктором.

В Свято-Пантелеймоновском храме Уфы в пятницу по церковной традиции прошло одно из самых красивых и важных таинств православной церкви - венчание. Дни, когда оно совершается для отца Виктора, - особенные. Он всегда говорит живым доступным языком, легко и просто общается со светскими людьми, учит детей рукопашному бою, имеет массу творческих увлечений, сидит в социальных сетях. И при этом считает, что есть ценности, которые незыблемы. И прежде всего это касается семьи. В этом вопросе он абсолютный консерватор.

- Без крепкой семьи никакого прогресса не будет, - уверен он. - Общество просто деградирует.

Сегодня соединяет свой союз православным браком достаточно зрелая пара. Обоим лет по 40. Но вне зависимости от возраста для всех все проходит одинаково. Хотя по канонам православия и предполагается, что пара должна быть юной, чистой и молодой, на практике так не всегда бывает. Венчаться, по словам отца Виктора, приходят как молодые, так люди в возрасте.

- Многие люди воспринимают венчание просто как красивую традицию, - говорит отец Виктор. - Кто-то воспринимает это, как гарантию сохранности брака. Кто-то как зацепку, чтобы, например, муж не ушел. Это все неправильно. Венчаясь, люди получают возможность построить малую церковь на земле. Муж - это праобраз священника, а жена - диакона, то есть его помощника. Жена должна бояться обидеть мужа, потому что любит его. А муж должен любить ее, быть кормильцем и защитником.

Отец Виктор считает, что институт брака в стране практически разрушен. И при любой возможности, по его словам, старается говорит о том, какой должна быть семья.

- Сейчас очень модно стало говорить: мы живем гражданским браком, а на самом деле это сожительство, - говорит он. - Потому что гражданский брак - это брак, зарегистрированный в ЗАГСе. И сейчас, кстати, даже для венчания мы просим предоставить свидетельство о регистрации в загсе. Потому что может быть так, что я обвенчаю, а потом женщина придет и скажет, а с кем Вы моего мужа обвенчали. Именно это сейчас надо менять в нашем обществе. И это не шаг назад, это шаг вперед.

Отец Виктор Иванов надевает праздничное белое облачение и начинает таинство.

В венчании несколько важных моментов. Сначала - обручение, когда будущие муж и жена обмениваются кольцами. И священник спрашивает их, не давали ли они обещание быть вместе кому-то другому. После этого на головы венчающихся надевают венцы. Это символ того, что молодые создают свое "царство". Одновременно венцы обозначают мученичество. Это значит, что муж и жена должны стойко переносить любые проблемы и невзгоды. После этого священник дает в три подхода испить чашу с вином. Это символ горечи и радости, которая будет в их жизни. И завершающий - самый торжественный момент. Священник накидывает молодым на руки полотенце и проводит три раза вокруг аналоя. Таинство завершено, в общей сложности оно заняло около 40 минут.

В самом конце отец Виктор дает паре наставления. Он говорит о том, как надо строить отношения в семье, чтобы брак был долгим и счастливым.

- В семье должна быть четкая иерархия, любовь и установка на то, чтобы прожить в одном браке всю жизнь, - завершает он.

А уже в три часа дня у руководителя военно-патриотического объединения «Александр Невский», священника Виктора Иванова совещание. В его кабинете собрались активные родители детей и руководители клубов объединения. Изначально и "Александр Невский" был клубом, а потом он стал центральным объединением для нескольких организаций. Руководительница одной из них - клуба "Данила Московский", в котором занимаются дети младшего возраста, пришла с новостью. Дети начали спрашивать о том, кто такие православные воины и теперь хотят быть как старшие ребята из "Александра Невского".

Отец Виктор не скрывает, что счастлив это слышать.

- Это мне прямо бальзам на душу, - улыбаясь признается он. - Это ведь именно то, ради чего мы работаем. Это главный принцип в моей педагогике. Не надо ничего навязывать, в том числе веру. Надо делать так, чтобы ребенок сам делал такой выбор.

Одновременно он уверен, что методы воспитания - это не указка и ремень. И пытается сделать все, чтобы те идеи, которые он хочет донести до людей, были представлены в понятной и ин ересной форме. Например, свои проповеди, каждое воскресенье, он записывает на видео и выкладывает в социальной сети Вконтакте. А для детей - познавательные виедоролики. Сегодня обсуждается очередной этап этой работы. У отца Виктора возникла идея создать серию видеороликов о героях-православных святых. О детях -героях Великой Отечественной войны. Также он хочет создать серию видеоисторий о детях, которые спасли кого-то в чрезвычайных ситуациях - спасли утопающих, вытащили кого-то из пожаров. Все эти истории помимо прочего планируется издать отдельными книгами.

Сегодня отец Виктор раздает своим активистам техзадание.

- Продумайте героев, кто из детей сможет сыграть, нужны костюмы, сюжеты продумать, работа предстоит большая, но это очень нужное дело, мы так сможем донести до наших детей нужные идеи. Мы должны растить из них не трусов, а смелых патриотов.

Этот текст опубликован в рамках проекта "Прогрессоры-24", который проводится журналом "Русский репортер" по всей стране. В его рамках 700 журналистов по всей стране проживают в режиме реального времени вместе со своими героями - "прогрессорами", людьми, которые меняют жизнь окружающих к лучшему. В Уфе с проектом работают ИА "Медиакорсеть", "Российская газета" и Школа молодого журналиста Елены Арямновой.

Полную трансляцию материалов федерального проекта можно увидеть по ссылке на раздел "Прогрессоры" сайта les.media