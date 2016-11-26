|
26 ноября, суббота
|
ПЕРСОНА
Владимир Нагорный назначен руководителем администрации главы Башкирии// 26.11.2016
Ранее он занимал пост вице – премьера республиканского правительства
Фото: Олег Яровиков
Рустэм Хамитов своим указом назначил Владимира Нагорного руководителем администрации главы Башкирии. Другим своим указом он освободил Сергея Молчанова с этой должности в связи с переходом на другую работу.
Справка:
Нагорный Владимир Александрович родился 30 июня 1957 года в п. Раевский Альшеевского района. В 1983 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».
Трудовую деятельность начал в 1978 году в Научно-исследовательском институте промышленного строительства, где работал старшим техником, инженером, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом, заведующим отделом.
В 1986–1991 годах – инструктор, заместитель заведующего отделом Орджоникидзевского райкома КПСС, заместитель секретаря парткома, секретарь парткома проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».
В 1991–1999 годах – начальник отдела, заместитель начальника по экономике, заместитель генерального директора по экономике ООО Строительно-промышленный комбинат № 3 проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».
В 1999–2003 годах – заместитель председателя Орджоникидзевского районного Совета депутатов
В 2003–2004 годах – заместитель председателя Совета муниципального образования Орджоникидзевский район г. Уфы
В 2004–2005 годах – заведующий организационным отделом секретариата Уфимского городского Совета, секретарь Уфимского городского Совета.
В 2006–2008 годах – заместитель директора, директор ООО «Производственно-торговая фирма «Уралторгсервис».
В 2008–2010 годах – первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Уфы
В 2010–2011 годах – первый заместитель главы администрации Кировского района Уфы
В 2011–2014 годах – глава администрации Ленинского района Уфы
В 2014 году – начальник управления президента РБ по работе с территориями и кадровой политике.
В 2014–2016 годах – заместитель премьер-министра правительства Башкирии.
Заслуженный строитель Республики Башкортостан.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
26.11.2016 // ПЕРСОНА
Владимир Нагорный назначен руководителем администрации главы Башкирии
26.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Ушел из жизни известный башкирский певец Фарит Бикбулатов
26.11.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Динамо» в свой 55-летний юбилей
26.11.2016 // ПЕРСОНА
Умер Фидель Кастро, лидер кубинской революции
26.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе открылся Республиканский перинатальный центр
25.11.2016 // МОЛНИЯ
"Уфа" одержала первую домашнюю победу - над "Оренбургом"
25.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Прогрессоры - 24: Отец Виктор - "Нужно помогать нуждающимся, а не тем, кто на этом зарабатывает"
25.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе перед судом предстанет крупная наркогруппировка
5-Я КОЛОНКА
Адвокат, представитель партии "Яблоко" на выборах Рустам Мулюков рассуждает о том, доведут ли проверку выборов в Башкирии до конца.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте