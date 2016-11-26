Владимир Нагорный назначен руководителем администрации главы Башкирии

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ранее он занимал пост вице – премьера республиканского правительства

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов своим указом назначил Владимира Нагорного руководителем администрации главы Башкирии. Другим своим указом он освободил Сергея Молчанова с этой должности в связи с переходом на другую работу.

Справка:

Нагорный Владимир Александрович родился 30 июня 1957 года в п. Раевский Альшеевского района. В 1983 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «Экономика и организация нефтяной и газовой промышленности».

Трудовую деятельность начал в 1978 году в Научно-исследовательском институте промышленного строительства, где работал старшим техником, инженером, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом, заведующим отделом.

В 1986–1991 годах – инструктор, заместитель заведующего отделом Орджоникидзевского райкома КПСС, заместитель секретаря парткома, секретарь парткома проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».

В 1991–1999 годах – начальник отдела, заместитель начальника по экономике, заместитель генерального директора по экономике ООО Строительно-промышленный комбинат № 3 проектно-строительного объединения «Башнефтезаводстрой».

В 1999–2003 годах – заместитель председателя Орджоникидзевского районного Совета депутатов

В 2003–2004 годах – заместитель председателя Совета муниципального образования Орджоникидзевский район г. Уфы

В 2004–2005 годах – заведующий организационным отделом секретариата Уфимского городского Совета, секретарь Уфимского городского Совета.

В 2006–2008 годах – заместитель директора, директор ООО «Производственно-торговая фирма «Уралторгсервис».

В 2008–2010 годах – первый заместитель главы администрации Орджоникидзевского района Уфы

В 2010–2011 годах – первый заместитель главы администрации Кировского района Уфы

В 2011–2014 годах – глава администрации Ленинского района Уфы

В 2014 году – начальник управления президента РБ по работе с территориями и кадровой политике.

В 2014–2016 годах – заместитель премьер-министра правительства Башкирии.

Заслуженный строитель Республики Башкортостан.