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ПЕРСОНА
Умер Фидель Кастро, лидер кубинской революции// 26.11.2016
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу и правительству Кубы.
Фото: AP Photo/ Javier Galeano
Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет. Об этом в эфире кубинского телевидения сообщил его младший брат, Рауль. Смерть наступила в пятницу в 22.29 по местному времени (06.29 субботы мск — ред.), объявил Рауль Кастро. По словам брата революционера, тело Фиделя в соответствии с его волей будет кремировано.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования народу и правительству Кубы, отметив, что имя Фиделя Кастро по праву считается символом целой эпохи. «Построенная им и его соратниками свободная и независимая Куба стала влиятельным членом международного сообщества и послужила вдохновляющим примером для многих стран и народов», — говорится в телеграмме президента.
Кубинский революционер, государственный и политический деятель Фидель Кастро родился 13 августа 1926 года. Возглавлял повстанческое движение, которое в 1959 году свергло режим диктатора Фульхенсио Батисты.
С декабря 1976 года, в течение 30 лет, был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, а также главнокомандующим Революционными вооруженными силами и председателем Совета национальной обороны страны.
Из-за проблем со здоровьем в 2006 году Фидель Кастро временно передал полномочия своему брату Раулю, а в 2008 году официально ушел в отставку с поста руководителя Кубы.
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