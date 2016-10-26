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ПЕРСОНА
В Башкирии главврач поликлиники стал новым депутатом Госсобрания// 26.10.2016
Рустаму Игбаеву перешел мандат Михаила Бугеры, ушедшего в Госдуму вместо главы Башкирии.
Сегодня председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев встретился с новым депутатом республиканского парламента Рустамом Игбаевым, которому Центризбирком РБ передал мандат, освободившийся после перехода Михаила Бугеры на работу в Государственную Думу. Тот в свою очередь смог получить место в Госдуме после отказа главы Башкирии Рустэма Хамитова от своего мандата, заслуженного им по праву как первый номер в региональном списке партии "Единая Россия".
Константин Толкачев поздравил Рустама Игбаева с началом депутатской деятельности, вручил ему значок и удостоверение депутата Государственного Собрания и призвал его скорее включиться в работу парламента, сообщает пресс-служба парламента.
Новый депутат по предложению Толкачева будет работать в составе комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию.
Наша справка:
Игбаев Рустам Камильевич, работает главным врачом поликлиники №52 г. Уфы.
Родился в городе Кумертау 23.02.1973
Образование высшее, закончил Башкирский государственный медицинский университет. Кандидат медицинских наук.
Трудовую деятельность начал врачом – интерном в родном вузе. С 1997 по 2003 работал врачом – офтальмологом в Уфимском НИИ глазных болезней, с 2010 года работает главврачом поликлиники №52.
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