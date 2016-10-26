В Башкирии главврач поликлиники стал новым депутатом Госсобрания

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Рустаму Игбаеву перешел мандат Михаила Бугеры, ушедшего в Госдуму вместо главы Башкирии.

Сегодня председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев встретился с новым депутатом республиканского парламента Рустамом Игбаевым, которому Центризбирком РБ передал мандат, освободившийся после перехода Михаила Бугеры на работу в Государственную Думу. Тот в свою очередь смог получить место в Госдуме после отказа главы Башкирии Рустэма Хамитова от своего мандата, заслуженного им по праву как первый номер в региональном списке партии "Единая Россия".

Константин Толкачев поздравил Рустама Игбаева с началом депутатской деятельности, вручил ему значок и удостоверение депутата Государственного Собрания и призвал его скорее включиться в работу парламента, сообщает пресс-служба парламента.

Новый депутат по предложению Толкачева будет работать в составе комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию.

Наша справка:

Игбаев Рустам Камильевич, работает главным врачом поликлиники №52 г. Уфы.

Родился в городе Кумертау 23.02.1973

Образование высшее, закончил Башкирский государственный медицинский университет. Кандидат медицинских наук.

Трудовую деятельность начал врачом – интерном в родном вузе. С 1997 по 2003 работал врачом – офтальмологом в Уфимском НИИ глазных болезней, с 2010 года работает главврачом поликлиники №52.