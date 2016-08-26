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ПЕРСОНА

Раиль Сарбаев: С выборов меня снимали нагло, это был политический фарс

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.08.2016
Экс премьер-министр Башкирии рассказал о событиях двухлетней давности.

Два года назад республика в это же время готовилась к выборам президента Башкортостана. Мы решили вспомнить главное политическое событие 2014 года. Тогда было несомненным, что главной интригой выборов могло стать участие в них бывшего премьер-министра республики Раиля Сарбаева, который мог создать реальную альтернативу главе республики Рустэму Хамитову.

Однако Сарбаеву даже не дали принести  документы в Центризбирком региона. На внеочередном съезде выдвинувшей его партии «Гражданская сила» делегаты решили отозвать кандидата, опасаясь, что его победа обострит межнациональные отношения в республике. Лидер партии Александр Рявкин после этого покинул партию. В письме в избирком «Гражданская сила» объяснила решение тем, что «кандидат в ходе выдвижения совершал деяния, противоречащие интересам партии и наносящие ущерб ее репутации». Медиакорсеть задала ряд вопросов экс премьер-министру правительства Башкирии Раилю Сарбаеву, чтобы прояснить историю двухлетней давности.

- Раиль Салихович, насколько неожиданным было тогда для Вас решение партии «Гражданская сила»? На них кто-то надавил?

- Я не ожидал такой подлости от партии, хотя внутренне и морально был готов ко всем неожиданным «сюрпризам». Конечно, была некая опустошенность. Моим избирательным штабом и сторонниками была проведена большая работа. Ведь какой тогда был расчет моих оппонентов? Не пропустить меня через так называемый муниципальный фильтр. Но когда они увидели, что собраны уже 454 подписи и это был далеко не предел – в ход были пущены неконституционные приемы, заставившие меня сойти с дистанции.  Видимо, тогда над администрацией президента Башкирии замаячила перспектива потерять власть и ответить перед народом за свои просчеты. Напротив, муниципальные депутаты, которые не испугались и отдали мне свои голоса, несмотря на жесточайшее давление со стороны республиканской власти, проявили мужество и твердую гражданскую позицию. Не хочу ворошить прошлое, но, тем не менее, мне до сих пор стыдно перед своими избирателями, перед депутатами, которые поддержали меня. Я не смог тогда отстоять свои права. Сильнее оказались те люди, кто сделал мое участие в досрочных выборах президента РБ невозможным, превратив главный институт демократии в ненужный политический  фарс. Я тогда наивно предположил о возможности честной и конкурентной борьбы за пост главы региона с действующей администрацией Башкирии, которая, игнорируя посыл высшего руководства страны, сделала выборы руководителя республики, по сути дела, безальтернативными. Потом мне рассказали, что из  Уфы начались звонки в администрацию президента России. Не знаю, что докладывали обо мне, какие «страшилки» рисовали, чего испугались? Но что случилось, то случилось.

- А почему два года назад вы приняли решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Башкирии?

- Баллотироваться на пост высшего должностного лица республики меня заставила тревога за будущее нашего края. Сегодня даже официальные данные и эксперты не отрицают, что во всех секторах экономики наметилась отрицательная динамика, разрушается село, под угрозой оказалось экологическое благополучие Уфы и других городов. Нынешняя республиканская власть допустила грубейшие просчеты в области национальной политики. Именно боль за нашу нещадно разрушаемую республику, которую строили многие поколения наших предков, подвигла меня выставить свою кандидатуру на выборах президента Башкортостана.

Мои оппоненты тогда праздновали победу, но по многим аспектам – это была сомнительная победа. Даже некоторые мои политические противники и люди, которые ну никак не относятся к числу моих сторонников,  признали, что выборы президента Башкортостана потеряли необходимую долю легитимности. Я до сих пор испытываю большую признательность всем людям, жителям нашей прекрасной республики, которые два года назад оказали мне поддержку, поверили в меня.. Я не мог обмануть их  ожидания. И не случайно я тогда написал:  «Помните, что все еще впереди,  вместе – мы сила!»

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