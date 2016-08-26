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Раиль Сарбаев: С выборов меня снимали нагло, это был политический фарс// 26.08.2016
Экс премьер-министр Башкирии рассказал о событиях двухлетней давности.
Два года назад республика в это же время готовилась к выборам президента Башкортостана. Мы решили вспомнить главное политическое событие 2014 года. Тогда было несомненным, что главной интригой выборов могло стать участие в них бывшего премьер-министра республики Раиля Сарбаева, который мог создать реальную альтернативу главе республики Рустэму Хамитову.
Однако Сарбаеву даже не дали принести документы в Центризбирком региона. На внеочередном съезде выдвинувшей его партии «Гражданская сила» делегаты решили отозвать кандидата, опасаясь, что его победа обострит межнациональные отношения в республике. Лидер партии Александр Рявкин после этого покинул партию. В письме в избирком «Гражданская сила» объяснила решение тем, что «кандидат в ходе выдвижения совершал деяния, противоречащие интересам партии и наносящие ущерб ее репутации». Медиакорсеть задала ряд вопросов экс премьер-министру правительства Башкирии Раилю Сарбаеву, чтобы прояснить историю двухлетней давности.
- Раиль Салихович, насколько неожиданным было тогда для Вас решение партии «Гражданская сила»? На них кто-то надавил?
- А почему два года назад вы приняли решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Башкирии?
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