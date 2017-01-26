В Башкирии назначили нового заместителя министра сельского хозяйства

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ляля Давлетбаева будет курировать кадровую политику и связи со СМИ.

Фото: пресс-служба минсельхоза Башкирии

Заместителем министра сельского хозяйства Башкирии назначена Ляля Давлетбаева. Она будет курировать правовое обеспечение АПК, кадровую политику, взаимодействие с научно-образовательными учреждениями, внешние связи и связи со СМИ, а также вопросы, связанные с ликвидацией ЧС и мобилизационной работой, сообщает пресс-служба аграрного ведомства.

Справка. Ляля Рифмировна Давлетбаева родилась 23 июня 1977 года в Уфе. Окончила Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Кандидат экономических наук, доцент.

С 1999 по 2012 годы работала в Башкирском государственном аграрном университете.

С декабря 2012 года по настоящее время работала начальником аналитического отдела Министерства сельского хозяйства республики.