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ПЕРСОНА

В Башкирии назначили нового заместителя министра сельского хозяйства

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 26.01.2017
Ляля Давлетбаева будет курировать кадровую политику и связи со СМИ.

Фото: пресс-служба минсельхоза Башкирии

Заместителем министра сельского хозяйства Башкирии назначена Ляля Давлетбаева. Она будет курировать правовое обеспечение АПК, кадровую политику, взаимодействие с научно-образовательными учреждениями, внешние связи и связи со СМИ, а также вопросы, связанные с ликвидацией ЧС и мобилизационной работой, сообщает  пресс-служба аграрного ведомства.

Справка. Ляля Рифмировна Давлетбаева родилась 23 июня 1977 года в Уфе. Окончила Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Кандидат экономических наук, доцент.

С 1999 по 2012 годы работала в Башкирском государственном аграрном университете.

С декабря 2012 года по настоящее время работала начальником аналитического отдела Министерства сельского хозяйства республики.

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