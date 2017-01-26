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ПЕРСОНА
Министр экономического развития Башкирии появился в социальных сетях// 26.01.2017
Здесь он готов обсуждать вопросы социально-экономического развития республики.
Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков создал свои аккаунты в социальных сетях «В контакте» и «Facebook». Как сообщили в пресс-службе министерства, на этих онлайн-площадках господин Новиков готов обсуждать вопросы социально-экономического развития республики.
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