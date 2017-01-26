Министр экономического развития Башкирии появился в социальных сетях

27.01.2017

Минздрав Башкирии: В профессионализме врачей перинатального центра никто не сомневается Первый заместитель министра здравоохранения Башкирии Назир Мингазов рассказал Медиакорсети о причинах объединения Республиканского перинатального центра и клинического родильного дома №4.

26.01.2017

В Башкирии назначили нового заместителя министра сельского хозяйства Ляля Давлетбаева будет курировать кадровую политику и связи со СМИ.

26.01.2017

Сегодня исполнилось 65 лет известному корифею спортивной журналистики Усману Ямгурову Он единственный в республике среди спортивных журналистов обладатель одной из самых почетных спортивных наград – медали Николая Озерова

24.01.2017

Энергетическую сбытовую компанию Башкортостана возглавил Андрей Травкин Решение об этом было принято на внеочередном собрании участников компании.

24.01.2017

У премьер-министра Башкирии появился новый заместитель Вместо Дмитрия Шаронова вопросы промышленности будет курировать бывший президент "Объединенной нефтехимической компании"

20.01.2017

Рустэм Хамитов: Напугали-разогнали людей, теперь их собрать тяжело Глава региона раскритиковал прежнее руководство республики за давление на малый бизнес и недостоверную статистику.

19.01.2017

Муртаза Рахимов ругался матом, узнав о моей книге: Ростислав Мурзагулов Экс-заместитель главы администрации Башкирии написал вторую часть своей нашумевшей книги о республиканской и федеральной элите.

19.01.2017

Депутат Госдумы, представлявший Башкирию, может стать кандидатом в президенты В 2018 году Юрий Афонин может стать кандидатом от КПРФ на пост главы государства.